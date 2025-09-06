Pet zemalja u kojima je najbolje da se penzionišete

Španija je proglašena najboljom zemljom za međunarodno penzionisanje, prema najnovijem izveštaju međunarodne finansijske konsultantske kuće "Hokston Velt" (Hoxton Wealth). Glavni razlozi su pristupačni troškovi života, odlična zdravstvena zaštita i prijatno mediteransko sunčano vreme i suva klima.

Izveštaj „Svetske destinacije za penzionisanje i emigraciju 2025“ analizirao je troškove života, poreze, kvalitet zdravstvene zaštite, ekonomsku stabilnost i bezbednost u zemlji. Iako je rangiranje prvenstveno namenjeno klijentima iz Ujedinjenog Kraljevstva, kriterijumi kvaliteta života su relevantni za sve penzionere koji razmatraju preseljenje.

Španija je posebno istaknuta kao „veoma atraktivna za penzionere sa umerenim do visokim prihodima od penzije“. Autor izveštaja takođe ističe opušten način života i nisku stopu kriminala. Pored toga, zemlja je dobila maksimalnih 10/10 poena za saobraćajne veze, što olakšava putovanje penzionerima.

Francuska i Australija su takođe na vrhu liste

Francuska je zauzela drugo mesto, sa odličnim odnosom cene i kvaliteta u regionima kao što su Normandija, Bretanja i Dordonja. Stručnjaci savetuju izbegavanje Pariza i Azurne obale zbog visokih troškova života. Francuska je takođe postigla savršene rezultate za bezbednost, saobraćajne veze, klimu i način života.

Portugal se našao na trećem mestu, zahvaljujući dostupnosti vize D7 za penzionere i digitalne nomade sa pasivnim prihodima od najmanje 870 evra mesečno. Portugal se ističe po niskim troškovima života u Zapadnoj Evropi i visokokvalitetnoj, pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti. Međutim, izveštaj upozorava na sporije vreme obrade viza i nepredvidivu birokratiju zbog velike potražnje.

Australija, Novi Zeland i Kanada zaokružuju pet najboljih zemalja za penzionisanje.