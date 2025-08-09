Penzioner
STARIJI GRAĐANI DANAS TRLJAJU RUKE: Počinje isplata penzija ovoj grupi građana!
Isplata penzija za jul, penzionerima iz kategorije zaposleni, koji primanja dobijaju preko tekućih računa, počinje danas 9. avgusta, navodi se na sajtu PIO fonda.
Penzionerima iz ove kategorije koji primanja dobijaju na kućnu adresu ili na šalterima pošta isplata će početi u ponedeljak, 11. avgusta.
Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom prethodne isplate za jun, a prosečna junska penzija iznosila je 50.675 dinara.
