Slušaj vest

Penzionerima iz ove kategorije koji primanja dobijaju na kućnu adresu ili na šalterima pošta isplata će početi u ponedeljak, 11. avgusta.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom prethodne isplate za jun, a prosečna junska penzija iznosila je 50.675 dinara.

BiznisKurir.rs

Ne propustitePenzionerPENZIONERIMA U PROSEKU LEŽE NA RAČUN PO 50.675 DINARA! Poznat kalendar isplate, evo kada stiže novac
penzioneri.jpg
PenzionerPOMERA SE STAROSNA GRANICA ZA ODLAZAK U PENZIJU?! Kako EU gleda na manjak radne snage -"Neizbežno je..."
pentioneri odlazak u penziju
PenzionerKOLIKO SE U SRBIJI ČEKA NA PRVU PENZIJU: Iz PIO fonda objasnili zašto nekom rešenje kasni: Dve godine pre odlaska u penziju proverite sve!
Penzioneri odlazak u penziju
PenzionerKOME ĆE POŠTAR I DALJE DA DONOSI PENZIJU NA KUĆNI PRAG, A KO ĆE MORATI U BANKU: Poštaru Pavlu penzioneri se obraduju kao deca, a evo šta on kaže!
poštar.jpg