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Penzioneri sa najnižim primanjima u Novom Sadu do kraja oktobra trebalo bi da dobiju jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara, najavio je gradonačelnik Žarko Mićin.

Pored finansijske podrške najstarijim sugrađanima, najavljene su i važne promene u železničkom saobraćaju, povoljniji uslovi za kupovinu stanova i novi infrastrukturni projekti.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas, uoči sednice Skupštine grada, da će predloženim rebalansom gradskog budžeta biti obezbeđena dodatna sredstva za socijalna davanja, funkcionisanje javnih preduzeća i realizaciju značajnih gradskih projekata.

Kako je objasnio, gradska kasa beleži dobre prihode, što omogućava da se pojedine mere podrške građanima realizuju ranije nego što je prvobitno planirano.

Penzionerima po 20.000 dinara: Poznato kada stiže novac

Jedna od najvažnijih mera predviđenih rebalansom budžeta odnosi se na jednokratnu finansijsku pomoć penzionerima čija su primanja ispod minimalne penzije.

Prema najavi gradonačelnika, njima će biti isplaćeno po 20.000 dinara, najkasnije do 31. oktobra 2026. godine.

- Ono što je još važnije, ovim rebalansom obezbeđujemo za naše najstarije sugrađane 20.000 dinara jednokratne pomoći, za one koji imaju penzije ispod minimalne. Zahvaljujući dobrom punjenju budžeta, nećemo čekati kraj godine, već ćemo tu pomoć isplatiti najkasnije do kraja oktobra - izjavio je Mićin.

Foto: Grad Novi Sad

Predloženi rebalans budžeta veći je za nešto više od 300 miliona dinara u odnosu na prethodni.

Deo dodatnih sredstava biće usmeren i ka Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“, kako bi se izmirile postojeće obaveze i omogućilo njegovo nesmetano funkcionisanje.

Važna vest za putnike: „Soko“ ponovo staje u Petrovaradinu

Velika promena očekuje i građane koji koriste železnički prevoz.

Mićin je najavio da će vozovi „Soko“ od ponedeljka, 19. oktobra, ponovo stajati na železničkoj stanici u Petrovaradinu.

Ova odluka usledila je nakon primedaba građana na novu organizaciju železničkog saobraćaja i funkcionisanje tehničko-putničkog stajališta na Rumenačkom putu.

Gradonačelnik je istakao da je cilj da putnicima bude omogućeno jednostavnije i pristupačnije korišćenje železničkog prevoza.

- Slušamo građane i želimo da im omogućimo što lakše korišćenje železničkog saobraćaja - poručio je Mićin.

Kako bi se poboljšala povezanost novog stajališta sa ostalim delovima grada, već su pojačane pojedine autobuske linije, dok je u planu uvođenje još jedne.

Najavljeno je i proširenje parking prostora, budući da postojeći kapaciteti nisu dovoljni za potrebe svih putnika. Ukoliko se problem ne reši dodatnim parking mestima, Grad će razmotriti mogućnost uvođenja naplate parkiranja.

Tokom naredne nedelje planirano je i postavljanje kontejnerskog prodajnog mesta za kupovinu voznih karata, kako putnici ne bi bili upućeni isključivo na automate.

Na prodaju 70 stanova po povoljnijim uslovima: Otplata na 240 rata

Pored pomoći penzionerima i promena u saobraćaju, gradonačelnik je najavio i nove mogućnosti za rešavanje stambenog pitanja građana Novog Sada.

Kako je saopštio, raspisan je konkurs za kupovinu 70 stanova u Ulici Momčila Tapavice, po uslovima povoljnijim od tržišnih.

Građanima će biti omogućena otplata na čak 240 mesečnih rata, odnosno tokom 20 godina.

Posebno je značajno što konkurs nije ograničen starosnom granicom podnosilaca prijava.

Prednost prilikom rešavanja stambenog pitanja imaće samohrani roditelji sa invaliditetom, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i roditelji dece obolele od teških bolesti.

Detaljne informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji biće dostupne na sajtu Gradske uprave za imovinu, a građanima će biti omogućeno i da se neposredno informišu o postupku prijavljivanja.

U međuvremenu, nastavlja se izgradnja još 76 stanova u četvrtoj lameli, za koje će konkurs biti raspisan nakon završetka radova i pribavljanja potrebnih dozvola.

Novi Sad dobija škole, sportske terene i dom za stare

Na dnevnom redu sednice Skupštine grada nalaze se i urbanistički planovi koji predviđaju dalji razvoj pojedinih novosadskih naselja.

Jedan od značajnijih projekata odnosi se na Mišeluk, gde je planirana izgradnja dve osnovne škole, doma za stare, novih parkova i sportskih terena.

Mićin je istakao da ubrzan razvoj ovog dela grada zahteva odgovarajuća ulaganja u javnu infrastrukturu, kako bi se stanovnicima obezbedili kvalitetniji uslovi života.

Istovremeno, za Novo naselje planirana je izgradnja savremenog sportskog centra sa sportskom halom, otvorenim terenima, trim-stazom i prostorima namenjenim deci.