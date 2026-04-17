Primena novog modela onlajn kupovine, koji bi trebalo da promeni način plaćanja na internetu, počinje 5. maja.

Finansijski stručnjak Dušan Uzelac tvrdi da će uz ovaj sistem novac lakše da se troši.

Tokom prošle godine ostvareno je rekordnih 110,6 miliona onlajn kupovina, što pokazuje da digitalno plaćanje u Srbiji postaje svakodnevni standard, a ne samo navika. To znači da se dnevno obavi oko 303.000 internet kupovina.

Paralelno sa rastom broja transakcija raste i broj internet prevara, zbog čega bezbednost postaje jednako važna kao i dostupnost kupovine.

Novi model plaćanja ne zahteva unos broja kartice, već se oslanja na savremenije i bezbednije tehnologije.

- Ovo je tehnologija za konačno plaćanje u internet prodavnicama, na mestima gde je to omogućeno. Slično kao Epl i Gugl plej, sve su to prečice da ne unosimo fizički podatke kartica, već je to sačuvano na nekoj platformi i tako nam je lakše da potrošimo novac - rekao je Uzelac.

Kartica se registruje samo jednom, a sajt na kom kupujete prepoznaje korisnika i nudi već registrovanu karticu kao opciju plaćanja.

Kada je reč o bezbednosti, ovaj način plaćanja biće dostupan samo na proverenim sajtovima, jer je proces njegove implementacije rigorozan.

Uzelac navodi da postoji i dodatna zaštita sredstava:

- Čak i da се desi neka prevara, da je neko ukrao karticu i zloupotrebio, postoji vremenski period zadržavanja sredstava, 48 sati, tokom kojih novac ne stiže do prodavnice, kako bi moglo da se reaguje u slučaju prevare - kaže Uzelac.

Za sada je jedna banka najavila uvođenje ovog sistema, a očekuje se da će i druge slediti taj primer, jer kada se podigne nivo praktičnosti, tržište se tome prilagođava.