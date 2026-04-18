Slušaj vest

Mnogi vlasnici automobila veruju da njihovo vozilo ne pravi troškove ako stoji parkiran i ne koristi se. Međutim, nova analiza pokazuje potpuno suprotno. Prema istraživanju platforme Carwow, prosečan automobil u Nemačka vlasnika godišnje košta oko 4.401 evro čak i bez troškova goriva. To znači da vlasnici svakog dana "gube“ oko 12 evra, iako možda uopšte ne voze svoj auto.

Najveći trošak nije ni gorivo ni redovno održavanje, već pad vrednosti vozila. Automobil u proseku godišnje izgubi oko 3.425 evra vrednosti, što je više od devet odsto njegove ukupne cene. Pored toga, tu su i neizbežni izdaci za osiguranje, servisiranje i poreze, koji moraju da se plaćaju bez obzira na to da li se vozilo koristi ili ne.

Istraživanje je pokazalo i razlike među proizvođačima. Dok automobili poput Audi i BMW bolje drže cenu, modeli Volkswagen, iako najzastupljeniji u Nemačkoj, gube vrednost brže od proseka.

Posebno zabrinjava podatak da gotovo trećina ispitanika uopšte ne zna koliko ih košta automobil koji ne koriste. Mnogi procenjuju godišnji trošak na svega 500 do 1.000 evra, što je višestruko manje od stvarnog iznosa. U praksi, veliki broj domaćinstava poseduje vozila koja retko ili nikada ne vozi često kao rezervu ili zbog straha da će ih prodati po niskoj ceni.