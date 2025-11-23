Slušaj vest

U Srbiji je pravo na novčanu naknadu tokom nezaposlenosti regulisano Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Sistem funkcioniše slično kao u zemljama regiona, ali ima određene specifičnosti prilagođene domaćim uslovima tržišta rada.

Do naknade mogu da dođu lica koja su u poslednjih 18 meseci bila zaposlena najmanje 12 meseci i koja su prijavljena na Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ). Naknada ne pripada onim licima koja su dala otkaz bez opravdanog razloga ili su dobila otkaz zbog teže povrede radne obaveze.

Zahtev za ostvarivanje naknade mora da se podnese u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, lično ili elektronski. Ukoliko se rok propusti, pravo na naknadu se gubi.

Dužina primanja naknade zavisi od ostvarenog radnog staža:

1 do 3 godine staža - 3 meseca naknade 3 do 5 godina staža - 6 meseci 5 do 10 godina staža - 9 meseci više od 10 godina staža - 12 meseci

Iznos naknade određuje se na osnovu prosečne zarade iz poslednja tri meseca rada i obično iznosi između 50 i 60 odsto te zarade. Pri tome postoje minimalne i maksimalne granice koje se zakonski uređuju i usklađuju na godišnjem nivou.

Novčana naknada predstavlja oblik privremene finansijske pomoći tokom perioda traženja novog posla. Pored toga, korisnici naknade mogu istovremeno da učestvuju u programima prekvalifikacija i subvencionisanog zapošljavanja koje NSZ nudi, što dodatno može da ubrza njihov povratak na tržište rada.