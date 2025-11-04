Slušaj vest

Španac Mario je mladić koji je jednog dana učinio ono o čemu mnogi maštaju, ali se retko ko zaista usudi, spakovao je kofer i odleteo u Australiju u potrazi za boljom budućnošću. Njegova priča počinje kao i kod mnogih mladih ljudi, sa koferom u ruci i jednom odlukom, napustiti Španiju i potražiti stabilniji život.

Mario ima 28 godina, rodom je iz Leganesa, i već više od četiri godine živi u Australiji, zemlji koja mu je pružila radne prilike do kojih u domovini ne bi lako došao. Sa rastom cena stanova i stagnacijom plata, sve više mladih odlučuje da krene istim putem.

Prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku (INE), prosečna mesečna plata mladih do 30 godina u Španiji iznosi oko 1.200 evra, dok je kirija u Madridu već veća od tog iznosa.

- Otišao sam da naučim engleski i da surfujem - objašnjava Mario za El Espanol.

Australiju je izabrao nakon preporuke jedne prijateljice. Osmoro prijatelja odlučilo je da svojim životima da novi početak.

- Posao u sezoni berbe pamuka podrazumevao je istovar kamiona sa blokovima pamuka od po 200 kilograma. Radili smo po 12 sati dnevno, istovarali i skladištili robu - kaže Mario.

Iako je posao naporan, a smene duge, zarade su više nego motivišuće.

Australija Foto: Printscreen/Youtube/AtticLife

- Nedeljna plata zavisi od broja sati, ali obično se kreće između 2.000 i 3.000 australijskih dolara - precizira on. To je otprilike 1.700 evra, što znači da za samo mesec dana može zaraditi koliko mnogi Španci za više meseci rada.

Plaćeni rad vikendom

Mario svoj svakodnevni život deli na TikToku. U jednom od nedavnih videa pokazao je da zaradom tokom jednog vikenda zarađuje gotovo isto kao za celu radnu nedelju. Razlog je jednostavan:

- U Australiji, ako radiš vikendom ili praznicima, praktično te plaćaju duplo.

Mario radi po 12 sati u subotu i 12 u nedelju.

- Nećete čuti moje žalbe - našalio se.

- Za dva dana sam zaradio 1.320 australijskih dolara.

To je više od 700 evra za samo dve smene. Rad tokom praznika plaća se i do 100% više, a prekovremeni sati se automatski obračunavaju sa dodacima, nešto što je u Španiji gotovo nezamislivo.