Ukoliko bude usvojen predlog Pravilnika o visini godišnje naknade za korišćenje javnih puteva vozači u Hrvatskoj će prilikom registracije svojih vozila morati da plate čak 40 odsto više za tu vrstu nameta nego što ih je koštala do sada.

Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske stavilo je na javnu raspravu predlog Pravilnika o visini godišnje naknade za korišćenje javnih puteva koja se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila, u kojem predlaže da se godišnja osnovna naknada poveća sa sadašnjih propisanih 215 kuna (28,5 evra) na 40 evra, piše Poslovni dnevnik.

Godišnju naknadu plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila, a plaća se za 12 meseci unapred, računajući od dana overe tehničke ispravnosti vozila. Naknada naplaćena za motorna i priključna vozila čiji vlasnici imaju prebivalište, odnosno sedište na području pojedine županije ili Grada Zagreba, prihod je župtehnički pregledanijske uprave za puteve te županije, odnosno budžeta Grada Zagreba.

Godišnja naknada plaća se u stanicama za vozila ili se uplaćuje direktno na račun županijske uprave za puteve, odnosno u budžet Grada Zagreba, kako je definisano tim pravilnikom.

Ministarstvo u svom predlogu dodaje u postojeći pravilnik i novi član, prema kojem će se ta godišnja naknada usklađivati sa godišnjim indeksom rasta potrošačkih cena, koji objavljuje Državni zavod za statistiku u januaru svake godine.