Pored vozača koji u svuda u svetu plaćaju kaznu za prebrzu vožnju, u jednoj zemlji odlučili su da kažnjavaju i pešake koji hodaju prebrzo. 

Reč je o Slovačkoj u kojoj će ubuduće i pešaci morati da poštuju ograničenje brzine. To predviđa novi zakon o saobraćaju koji je u utorak popodne usvojio parlament u Bratislavi. Od 1. januara 2026. godine, u naseljenim područjima na trotoarima će važiti najviša dozvoljena brzina od šest kilometara na sat.

Ograničenje brzine ne odnosi se samo na pešake, već i na klizače, vozače trotineta, električnih skutera i bicikliste. Ove poslednje grupe u Slovačkoj smeju da voze po trotoarima – ali će i one ubuduće morati da se pridržavaju novog ograničenja.

Novim propisom želi se povećati bezbednost na trotoarima. Bivši ministar saobraćaja, a sada poslanik Lubomir Važni iz levo-nacionalne stranke Smer – Slovačka socijaldemokratija (Smer-SSD), obrazložio je svoj predlog zakona porastom broja sudara sa vozačima trotineta.

Reakcije između podsmeha i kritike

Činjenica da se ograničenje brzine izričito odnosi i na pešake izazvala je, pre usvajanja zakona, nevericu i brojne šale na društvenim mrežama. Jedan korisnik je, na primer, ironično upitao:

"Mogu li da upadnem u radarsku zamku ako trčim da stignem autobus?“

Zagovornici zakona, s druge strane, ističu bezbednosne razloge: vozači automobila ne mogu na vreme da zakoče ako neko pretrči pešački prelaz prebrzo, a pešaci su, dodaju, često i sami krivi za sudare sa vozačima trotineta.

Kurir Biznis/Fenix-magazin/IK

