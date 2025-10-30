Slušaj vest

Od 1. oktobra građani Srbije mogu da ostvare popust od 6 odsto na račun za struju, ali pod uslovom da tokom obračunskog perioda smanje potrošnju u poređenju sa istim mesecom prošle godine. To znači da ušteda postaje direktno vidljiva i na kućnom budžetu.

Pored toga, građani koji se opredele da svoje račune dobijaju elektronskim putem dobiće popust od 7% ukoliko svoje obaveze izmire do 20. u mesecu.

Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Branko Zrnić, elektromehaničar, Đorđe Ostojić, ekonomista, i Željko Nenadić, pomoćnik izvršnog direkzira za snabdevanje u EPS.

Nenadić o mogućim popustima na električnu energiju

Nenadić je objasnio pod kojim sve uslovima građani mogu umanjiti svoj račun za struju:

- Građani na više načina mogu da umanje račun za struju. Jedan način je štednja, što ne treba shvatiti kao odricanja već korekciju navika. Manja potrošnja utiče na račun. Koliki god da je iznos računa, možemo da ostvarimo i popuste koje je EPS pripremio za građane. Osim već postojećih popusta, imamo i novi popust od 7%, a preduslov za ovaj popust je da svoje obaveze izmire do 20. u mesecu i opredele se da račun dobijaju elektronskim putem. To svakako mogu da urade na mnogo načina - kaže Nenadić.

On je objasnio da se građani za e-račun mogu opredeliti na prodajnim mestima, odnosno šalterima, putem sajta, mejla, ali je najjednostavniji način mobilna aplikacija koja je dostupna i na iOS, i na Android sistemima.

NA KLIK OD POPUSTA! Uslovi za umanjenje računa za struju nikada nisu bili jednostavniji: Štednja je zagarantovana, a to je samo jedan od benefita Izvor: Kurir televizija

- Na klik ste od ostvarenja popusta. Na tom portalu možete i platiti račun. Račun dobijate momentalno kada ga EPS kreira, a to je mnogo ranije od papirnih računa - kaže on.

Nenadić navodi i da postoji popust od 6% koji se ostvaruje izmirivanjem obazea do 20. u mesecu, ali se opredele da sami očitavaju brojila i dostavljaju stanja po propisanim pravilima.

- Postoji i stari popust od 5% za one koji izmire račun do 28. u mesecu. Oko 65% građa ostvari ovaj popust, zahvaljujem im se na redovnom plaćanju - kaže Nenadić.

Foto: Kurir Televizija

Zrnić: Pravilnim koripćenjem bojlera možete uštedeti 1500 dinara

Znić kaže da se značajna količina elektronske energije može uštedeti, a to i jeste naša obaveza kako bi bili sigurni da je imamo dovoljno:

- Moramo racionalno koristiti veće potrošače, bojler, klime, veš mašine i električne uređaje za grejanje. Možemo preko noći paliti peć. Pravilno korišćenje bojlera može četvoročlanoj porodici doneti uštedu od čak 1500 dinara. Treba grejati vodu samo do temperature koju naše telo trpi, ne treba grejati vodu do 80 stepeni, pa je posle rashlađujemo. Takođe neće biti ni kamenca i brže ćete ugrejati vodu za manje para - kaže Zrnić.

Foto: Kurir Televizija

Ostojić: Popust za redovno plaćanje je dostupan svima

Ostojić kaže da je struja jedan od najbitnijih faktora kada su u pitanju komunalije, posebno u manjim mestima:

- E-račun možda nije baš pristupačan starijim građanima. Sistem za daljinsko očitavanje u nekim krajevima funkcioniše. Popust od 5 ili 6% za redovno plaćanje je najlakše ostvariv svima - kaže Ostojić.

On dodaje da je još jedan način da se uštedi novac kada je u pitanju račun za struju investiranje u energetski ekonomičnije uređaje, koji će sami po sebi dovesti do manjeg broja na računu.

Sve što treba da znate o EPS aplikaciji

Svet odavno korača u pravcu što manjeg korišćenja papira i u pojedinim delovima sveta sve usluge su odavno digitalizovane, a „Elektroprivreda Srbije“ svima koji pređu na takav način dostave EPS omogućava popust od 50 dinara na svakom narednom računu za struju. Tako građani ostvaruju uštedu, a istovremeno zamenom papirnog elektronskim računom doprinose i očuvanju životne sredine. Sada oko 230.000 građana dobija e-račun za električnu energiju.

- Elektronski račun može da se dobije odmah po formiranju i pre klasičnog slanja putem pošte. Ova usluga može da se aktivira i preko aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“, lično u poslovnicama, kao i popunjavanjem obrasca na sajtu - ističu u EPS.

- Aplikaciju „EPS Uvid u račun“ koristi više od 810.000 građana. Preko aplikacije je moguće i platiti račun, a do 30. oktobra ove godine ostvariti i popust od 30 dinara na narednom računu. - Na taj način građani koji plate račun preko portala faktički ne plaćaju proviziju. Važno je i što plaćanjem preko aplikacije ne može da se pogreši broj računa ili poziv na broj, tako da ne postoji ni rizik da će novac završiti na pogrešnom mestu. Bitno je i što se štedi vreme jer cela procedura traje samo nekoliko sekundi, nema odlaska u poštu ili banku, čekanja u redu i upisivanja podataka na uplatnicu – ukazuju u EPS.

Na aplikaciji portalu na jednom mestu dostupne su i veoma korisne informacije o potrošnji. Dodatne funkcije portala omogućavaju uvid u arhivu računa i uplata iz prethodne tri godine, kao i detaljan pregled potrošnje po zonama i tarifama. Osim računa i broja potrošenih kilovata, tu je i brz link do praktičnih saveta o tome kako efikasno koristiti električnu energiju.

Mobilna aplikacija „EPS Uvid u račun" dostupna je korisnicima na platformama iOS i Android i besplatno se može preuzeti na Google Play i App Store prodavnicama. Sav sadržaj je dostupan na ćirilici i latinici, kao i na engleskom jeziku.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs