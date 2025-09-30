Slušaj vest

Kako se ove zime ponovo očekuje porast cena energije, dodatno opterećujući kućne budžete u Velikoj Britaniji, stručnjaci pozivaju porodice da preduzmu jednostavne korake za smanjenje potrošnje energije, počevši od čišćenja najvažnijih kućnih uređaja.

Salah Sun, rukovodilac upravljanja proizvodima u Beko UK, proizvođaču kućnih aparata poput sušilica veša, naglašava važnost redovnog održavanja.

Redovno održavanje

"Održavanje nije samo za produženje veka trajanja uređaja,“ rekao je Sun. „Čisti filteri, uklonjen kamenac sa grejnih elemenata i dobro održavani zaptivni delovi vrata mogu pomoći u smanjenju potrošnje energije u domaćinstvu.“

Stvaranje jednostavnih rutina može doneti značajne uštede. Preporučuje se čišćenje filtera mašine za pranje veša svakih šest do osam nedelja, pražnjenje sakupljača dlačica u sušilici posle svake upotrebe i čišćenje filtera mašine za pranje sudova jednom mesečno, piše Express.co.uk.

Navodno rade efikasnije

Ove male mere pomažu uređajima da rade efikasnije, što s vremenom smanjuje potrošnju energije i račune. Uz redovno održavanje, način korišćenja uređaja takođe utiče na energetsku efikasnost. Preopterećenje ili nedovoljno punjenje mašine za pranje veša, mašine za pranje sudova i sušilice može smanjiti performanse i povećati potrošnju energije.

"Preopterećivanje uređaja primorava ih da rade jače, troše više energije i često daju lošije rezultate,“ objašnjava Sun. „S druge strane, pokretanje polupraznih ciklusa takođe je rasipanje energije i vode. Pronalaženje optimalne količine veša u bubnju ili posuđa u mašini za sudove povećava efikasnost, a istovremeno obezbeđuje najbolji učinak.“

Vodite računa o opterećenju

Za mašine za pranje veša preporučuje se punjenje bubnja do otprilike tri četvrtine kapaciteta kako bi se odeća mogla slobodno kretati. Mašine za sudove treba da budu potpuno napunjene, ali ne pretrpane, kako bi voda mogla efikasno da cirkuliše. Za manje količine veša ili sudova, ako je dostupno, koristi se program za polupuni ciklus. Sušilice najbolje rade sa polupunim ili do tri četvrtine punim bubnjem.

Regulator energije Ofgem procenjuje da prosečno britansko domaćinstvo godišnje troši oko 2.700 kWh električne energije, a trenutna cena prema ograničenju cena energije iznosi 26,35 penija po kWh u periodu od 1. oktobra do 31. decembra.

Fokusiranjem na održavanje uređaja i efikasno korišćenje, domaćinstva mogu smanjiti potrošnju energije, uštedeti novac i održati uređaje u optimalnom stanju, a istovremeno smanjiti pritisak zbog rastućih računa za struju ove zime.