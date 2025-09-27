Slušaj vest

– Zaista sam se iznenadio. Ako je sada ovako, koliko će čvarci koštati kada dođe Nova godina? – pita se čitalac.

Čvarci su neizostavan deo gastronomske ponude u Hrvatskoj, a posebno su cenjeni u Slavoniji, Baranji i Međimurju, gde se najviše proizvode. Priprema počinje topljenjem svinjske masti, a završava se hrskavim komadićima koji se potom presuju.

Građani Hrvatske su iznenađeni nerealnom cifrom Foto: RINA

30 evra po kilogramu?

Za ovu poslasticu organizuju se posebne manifestacije, poput Čvarkijade, gde se proizvođači takmiče u veštini pripreme i nude razne varijante čvaraka.

Prošle godine cena je u novembru dostigla 30 evra po kilogramu, a prognoze za ovu sezonu nisu nimalo optimistične. Očekuje se da bi čvarci mogli da probiju i taj prag.

Povećanje potrošnje svinjskog mesa, manja proizvodnja i afrička svinjska kuga, koja je već zahvatila brojne slavonske farme i dovela do eutanazije hiljada svinja, dodatno guraju cene.