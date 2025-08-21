Poreska uprava Republike Srbije obavestila je javnost da će u subotu, 23. avgusta 2025. godine, doći do privremenog prekida rada elektronskih servisa.
Novčanik
PORESKA UPRAVA UPOZORAVA GRAĐANE: U subotu će doći do obustave rada!
Slušaj vest
Zbog unapređenja Integrisanog informacionog sistema, tog dana neće biti dostupni portali ePorezi, Sezonski radnici i Frilenseri.
Kako je navedeno, radovi su neophodni radi poboljšanja bezbednosti i efikasnosti sistema. Iz Poreske uprave poručuju da svi obaveznici planirane obaveze obave pre navedenog datuma.
Nakon završetka unapređenja, servisi će ponovo biti dostupni korisnicima u punoj funkciji.
biznis.kurir.rs
Reaguj
Komentariši