Zbog unapređenja Integrisanog informacionog sistema, tog dana neće biti dostupni portali ePorezi, Sezonski radnici i Frilenseri.

Kako je navedeno, radovi su neophodni radi poboljšanja bezbednosti i efikasnosti sistema. Iz Poreske uprave poručuju da svi obaveznici planirane obaveze obave pre navedenog datuma.

Nakon završetka unapređenja, servisi će ponovo biti dostupni korisnicima u punoj funkciji.

