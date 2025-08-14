Slušaj vest

Sveobuhvatno istraživanje cena, koje je sprovela inspekcija potrošačkih cena Austrije na ukupno 139 otvorenih bazena, pokazalo je da su mnogi bazeni zadržali cene ulaznica bez promene.

Istaknuti Stefan Kaineder, pokrajinski vijećnik zadužen za zaštitu potrošača, rekao je da „u mnogim regijama Gornje Austrije se i ove godine može kupati pristupačno – što je značajno olakšanje za porodice u leto kada su mnoge stvari poskupele.”

Štaviše, neki bazeni, posebno u manje turističkim oblastima, čak nude besplatan ulaz.

Neki bazeni nude besplatan ulaz Foto: Shutterstock

Najskuplja dnevna karta za odrasle trenutno iznosi otprilike 8 €, dok je za decu oko 6 €. Cene su uglavnom najviše u tradicionalnim turističkim regijama (poput jezera), dok su mnogi gradski bazeni u ruralnim oblastima posebno pristupačni, pa čak i besplatni.

Međutim, cene grickalica i pića ponekad znatno variraju. U Linz-Land okrugu, porcija pomfrita košta između 3,50 € i 5,50 €, a ponekad čak i do 7 €. Gazirani napici ili limunade (0,5 l) variraju od oko 2,80 € do 5 €. Par kobasica može koštati i do 6,90 €.

Srećom, kontrola je pokazala da su oznake cena u većini bazena bile jasne i transparentne, što doprinosi pravednijoj ponudi za posetioce.