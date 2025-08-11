TRAŽE SE KONTROLORI LETA, PLATA DO 7.000 EVRA! Evo koje uslove kandidati moraju da ispune
Od ukupnog broja, 40 pozicija je namenjeno za rad u Velikoj Gorici kod Zagreba, dok će preostalih osam raditi u Zadru, Splitu i Dubrovniku.
Kandidati moraju ispuniti nekoliko uslova:
- Završena srednja škola
- Manje od 28 godina u trenutku prijave
- Aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika
- Državljanstvo Hrvatske ili neke druge članice Evropske unije
- Zadovoljavajuća zdravstvena sposobnost
Posebno se naglašava zdravstvena kategorija tri, koja podrazumeva odsustvo bilo kakvih abnormalnosti koje bi mogle uticati na bezbedno obavljanje posla. Za odabrane kandidate, poslodavac će snositi troškove lekarskog pregleda.
Proces selekcije sastoji se od nekoliko krugova testiranja, uključujući IQ test, upitnik ličnosti, proveru znanja engleskog jezika i FEAST test, koji simulira radne situacije. Takođe, kandidati će učestvovati u timskim vežbama i na intervjuu.
Oni koji budu primljeni proći će obuku u Velikoj Gorici. Nakon uspešnog sticanja dozvole, radni odnos se sa ugovora na određeno vreme pretvara u ugovor na neodređeno. Prema portalu MojPosao, ovo je šesta najplaćenija pozicija u Hrvatskoj, sa prosečnom platom od 2.974 evra, dok gornji raspon dostiže čak 7.044 evra.
Rok za prijavu na oglas je 31. avgust.
Kurir Biznis/Kamatica