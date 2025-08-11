Jedno od najplaćenijih zanimanja je i kontrolor leta

Slušaj vest

Od ukupnog broja, 40 pozicija je namenjeno za rad u Velikoj Gorici kod Zagreba, dok će preostalih osam raditi u Zadru, Splitu i Dubrovniku.

Kandidati moraju ispuniti nekoliko uslova:

Završena srednja škola

Manje od 28 godina u trenutku prijave

Aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika

Državljanstvo Hrvatske ili neke druge članice Evropske unije

Zadovoljavajuća zdravstvena sposobnost

Posebno se naglašava zdravstvena kategorija tri, koja podrazumeva odsustvo bilo kakvih abnormalnosti koje bi mogle uticati na bezbedno obavljanje posla. Za odabrane kandidate, poslodavac će snositi troškove lekarskog pregleda.

Proces selekcije sastoji se od nekoliko krugova testiranja, uključujući IQ test, upitnik ličnosti, proveru znanja engleskog jezika i FEAST test, koji simulira radne situacije. Takođe, kandidati će učestvovati u timskim vežbama i na intervjuu.

Oni koji budu primljeni proći će obuku u Velikoj Gorici. Nakon uspešnog sticanja dozvole, radni odnos se sa ugovora na određeno vreme pretvara u ugovor na neodređeno. Prema portalu MojPosao, ovo je šesta najplaćenija pozicija u Hrvatskoj, sa prosečnom platom od 2.974 evra, dok gornji raspon dostiže čak 7.044 evra.

Rok za prijavu na oglas je 31. avgust.