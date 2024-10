Tovne svinje skuplje u Kragujevcu

Cena tovnih svinja težih od 120 kilograma bila je viša u periodu od 14. do 20. oktobra na pijaci žive stoke u Kragujevcu, jer se prodaja odvijala po dominantnoj ceni od 230 din/kg. Otkupna cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma, bila je viša u klanicama na području mačvanskog regiona, gde je dominirao iznos od 400 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila otkupna cena tovnih svinja u katergoriji od 80 do 120 kilograma, a otkupljivane su po ceni od 180 din/kg.