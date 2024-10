U klanicma na području braničevskog regiona došlo je do pada otkupne cene krava za klanje SM rase, jer je dominirao iznos od 200 din/kg. Obim ponude bio je prosečan. Osim krava za klnje zabeležen je otkup teladi SM rase težine do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 550 din/kg i tovne junadi od 350 do 480 kilograma po ceni od 500 din/kg.