Za neblagovremeno podnošenje poreske prijave, kako navodi Poreska uprava, predviđena je novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara. Ukoliko se sa prijavom kasni, frilenseri na ostvarene prihode treba da obračunaju kamatu od dana dospelosti obaveze do dana plaćanja i tako izmire uvećanu poresku obavezu. Frilenseri su do 30. aprila imali rok da predaju poresku prijavu i plate porez za prvi kvartal ove godine, za drugi kvartal do 30. jula, dok je rok predaje poreske prijave za četvrti kvartal do 30. januara 2025. godine.