KOLIKO KOŠTA RUČAK U STUDENTSKOJ MENZI U BEOGRADU: Kreće navala na studentske domove, a ovo je cena najjeftinijeg mesta

Brucoši koji će od oktobra započeti studije u Beogradu, od 2. septembra mogu da konkurišu za mesto u studentskim domovima, što će biti i ubedljivo najčešći izbor za studente koji su dobili mesto na budžetu, imajući u vidu visinu kirija u glavnom gradu.

Kako konkurisati, koliko je dostupnih mesta, koje su cene soba i obroka u menzama, kao i šta sve domovi nude.

Svake godine, studenti na budžetu u Beogradu suočavaju se sa istim izazovom – kako osigurati mesto u studentskom domu.

Za brucoše koji prvi put konkurišu, proces prijavljivanja može biti zbunjujuć, a svakako se prvi put suočavaju sa neizvesnošću da li će uspeti da dobiju mesto. Konkurencija je ogromna a konkurs počinje za 10 dana.

Studenti prve godine za smeštaj u domovima u Beogradu, koji ukupno prima 9.258 studenata (svih godina), prijave podnose u studentskom domu “Karaburma”.

Prijave za brucoše traju od 2. do 16. septembra. Za studente ostalih godina rok za prijavu je od 16. septembra do 31. oktobra, dok će za studente drugog i trećeg stepena studija rok za prijavu trajati od 1. oktobra do 5. novembra.

Kako bi konkurisali za smeštaj u studentskom domu, studenti treba da pribave prijavu na konkurs, uverenje da su prvi put upisali prvu godinu studija na teret budžeta, svedočanstva iz srednje škole – originale ili overene fotokopije.

Ono što je takođe neophodno za konkurs jeste uverenje o prihodima po članu porodice za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine, nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta kandidata.

Rang-liste

Posle isteka roka za prijavljivanje, utvrdiće se rang lista kandidata za prijem u ustanove. Za rangiranje na listi za prijem u dom najvažniji je uspeh postignut u prethodnom školovanju. Tako se za brucoše boduje uspeh iz sva četiri razreda srednje škole (rezultat sa prijemnog ispita se ne uzima u obzir), a za studente starijih godina studija se u obzir uzima prosečna ocena tokom studija, broj ostvarenih ESP bodova, kao i broj godina studiranja.

Socijalno-ekonomski status se boduje maksimalno jednim bodom. Taj bod dobija se ukoliko prihodi po članu porodice studenta, u periodu januar-jun tekuće godine, ne prelaze 50 odsto prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji.

Studenti koji nakon raspodele ostanu „ispod crte”, mogu tokom godine da budu pozivani, kad god bi se oslobodilo neko mesto u domu.

Na osnovu prošlogodišnje rang liste, za dom u Beogradu se prijavilo 2.574 brucoša, a sobe je dobilo 1.231 kandidata. Kako se prave odvojene liste za devojke i za momke, 820 devojaka i 411 momaka dobilo je svoja mesta.

Poslednji momak na listi koji je dobio sobu ukupno je imao 38,36 bodova, a poslednja devojka na listi – 39,30.

Useljenje u dom

Studenti koji na konkursu ostvare pravo na smeštaj, na raspodeli biraju mesto u nekom od studentskih domova, prema svojoj poziciji na konačnoj rang-listi. Tom prilikom dobijaju uput za useljenje koji sadrži opšte podatke o studentu, naziv izabranog doma, broj i kategoriju sobe, kao i rok za useljenje.

U Beogradu postoji ukupno 14 domova. U prvu kategoriju spadaju Dom I, II, III i IV u Studentskom gradu, Kralj Aleksandar I, Patris Lumumba I i II blok, Vera Blagojević I, 4. april A blok, Košutnjak paviljoni A i B. Drugoj kategoriji pripadaju 4. april B blok, Mika Mitrović, Patris Lumumba VI blok, Slobodan Penezić I, II i III paviljon, kao i Rifat Burdžović I, II, III, VI blok.

Treću kategoriju obuhvataju domovi Karaburma kula A i B, Patris Lumumba IV i V blok, kao i Vera Blagojević II. Domovi Žarko Marinović i Patris Lumumba III blok spadaju u poslednju, četvrtu kategoriju.

U domovima postoje čitaonice, fotokopirnice, prodavnice mešovite robe, tv sale, teretane, sportski tereni, mašine za pranje i sušenje veša. Zamena posteljine se obavlja jednom nedeljno, a objekte održavaju higijeničarke i domari koji su za hitne intervencije dostupni danonoćno.

Cene po kategorijama i broju kreveta u sobi Studenti koji su na budžetu će dom plaćati od 1.300 dinara od 3.190 dinara, u zavisnosti od kategorije sobe i broja studenata u njoj. Što se tiče ekonomske cene, ona se odnosi na samofinansirajuće studente, a broj tih mesta je veoma ograničen. Taj smeštaj plaća se od 8.000 do 13.000 dinara mesečno. Evo cena po kategorijama: Cene mesta u domovima koji spadaju u I kategoriju po budžetskoj ceni kreću se od 2.390 za petokrevetnu do 3.190 dinara za jednokrevetnu sobu. Po ekonomskoj ceni, jednokrevetna soba iznosi 13.000, dok je mesto u petokrevetnoj sobi 9.400 hiljada, pokazuju podaci SC-a. Mesta za II kategorije po budžetskoj ceni kreću se od 2.150 dinara za trokrevetnu, do 2.550 za jednokrevetnu. U istoj kategoriji mesta po ekonomskoj ceni kreću se od 10.280 za trokrevetnu, do 12.080 dinara za jednokrevetnu. Za mesta u domovima koji pripadaju III kategoriji budžetska cena se kreće od 1.400 za četvorokrevetnu, do 2.000 dinara za jednokrevetnu. Za ista mesta, po ekonomskoj ceni, cene su od 8.500 za četvorokrevetnu, do 11.200 dinara za jednokrevetnu. Mesta koja pripadaju domovima u IV kategoriji po budžetskoj ceni iznose od 1.300 za četvorokrevetnu, do 1.900 dinara za jednokrevetnu sobu. Ekonomska mesta u toj kategoriji, su od 8.000 za četvorokrevetnu, do 10.700 dinara za jednokrevetnu.

Cene obroka u menzi

U svim studentskim restoranima u Beogradu cene obroka su iste. Za budžetske korisnike, sva tri obroka u studentskim restoranima koštaju 266 dinara dnevno, konkretno cena ručka je 120, doručka 56, a večere 90 dinara.

Hrana se služi na samouslužnim linijama u svih 14 restorana, a priprema se u sedam proizvodnih (Studentski grad, Karaburma, Kralj Aleksandar I, Voždovac, Rifat Burdžović, Košutnjak i Zemun), dok se u preostalih sedam hrana doprema iz najbližeg proizvodnog restorana.

Pravo na njih imaju svi studenti, s tim da je cena obroka za studente koji nisu na budžetu znatno viša od budžetskih. Za njih sva tri obroka u studentskim restoranima koštaju 680 dinara dnevno, konkretno cena ručka je 310, doručka 130, a večere 240 dinara.

Iskustva studentkinja

Ako niste sigurni da li je dom prava stvar za vas, možda pomognu iskustva ljudi koje žive u domu. O tome kakav je život u domu, i da li bi ga preporučile, kažu dve studentkinje iz Beograda.

„Ja sam u Četvrtom aprilu na Voždovcu. Meni je super u domu, jer si sa drugim ljudima, delite skripte, zajedno ručate, imate isti ritam. Meni se sviđa taj način života, jer su me roditelji malo razmazili pa mi znači da ne budem sama i recimo da ne spremam, jer je to obaveza više. Sve ti je na dohvat ruke, a i cene u menzi su smešne za budžetske studente. Ja znam ljude koji kupuju kartice samo da bi ručali u menzi, jednostavno za taj novac, samo u domu možeš da ručaš pristojno“, za portal Nova.rs rekla je Andrijana A.

Sagovornica je dodala da bi ona svakako preporučila brucošima život u domu, jer će sa studentskom karticom imati razne pogodnosti, i da je druženje u domu nešto što će pamtiti.

Druga kaže šta joj najviše smeta u domu.

„Mana je što u sobi može da bude više ljudi, a sobe su jako male, mala je to kvadratura a i slabo se ulaže, nameštaj je star, grejanje nije najbolje. Internet je loš, stalno puca, a svakom studentu je bitan. U menzi je mana što je prevelika gužva, sve se sporo odvija, samo jedan red, a i od toga kad dođeš zavisi kakve ćeš opcije imati, u smislu raznovrsnosti hrane“, objasnila je Sandra R.

