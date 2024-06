OVO JE NAJLAKŠI POSAO NA SVETU, A NAPLAĆUJE SE I DO 10.000 €: Nekad su to ljudi sami radili, a sad su spremni debelo da plate

Prošla su vremena kada ste birali ime za svoju novu bebu iz indeksa u knjizi. Sada postoje konsultanti za davanje imena bebama koji pretražuju liste popularnosti, analiziraju trendove i preporučuju odgovarajuće ime za porodice. Oni mogu da naplate i do 10.000 dolara za svoje usluge.

Ono što je nekada smatrano hirovitim za superbogate i slavne sada postaje uobičajeno, jer roditelji žele da njihova deca budu posebna i imaju svoje jedinstvene identitete.

Normalizacija neobičnog

U maju, influenserka Frančeska Farago, koja je postala poznata pojavljujući se u raznim Netfliksovim rijaliti emisijama, podelila je neka od imena za bebe koja su ona i njen partner razmatrali za blizance koje očekuju.

Sva su bila neobična, uključujući Heart (Srce), Orca (Orka), Afternoon (Popodne), Lyrics (Tekstovi) i Baby (Beba).

foto: Shutterstock

Reakcije su bile pomešane, neki su mislili da su imena previše „izvan okvira“ i da Farago preteruje u definisanju šta imena treba da budu.

Neobična imena sada su za svakoga, ne samo za slavne. Kada je Gvinet Paltrou 2004. godine nazvala svoju ćerku Epl (Apple), mnogi su to smatrali bizarnim. Sada ima mnogo dece sa imenima koja su imenice ili prilozi i koja su nekada smatrana „samo rečima“.

Konsultanti koji su razgovarali sa Biznis insajderom saglasni su da je došlo do promene u poslednjih nekoliko godina koja je proširila kriterijume za to šta ime može biti i pomogla u unapređenju njihovih poslova.

- Postoje stvari koje su čak i za mene previše ekstremne – rekla je Stef Kofild, poznata kao Names With Steph, za BI.

foto: Shutterstock

Prihvatanje originalnosti

Morgan Tim iz Ilinoisa pokrenula je svoju konsultantsku firmu za davanje imena bebama 2022. godine, došavši do toga kroz svoje interesovanje za prikupljanje starih godišnjaka, provodeći vreme na subreddit-u Name Nerds i pretražujući forume sa imenima za bebe.

Rekla je da su mnogi njeni klijenti imali popularna imena iz 80-ih ili 90-ih i nisu želeli da njihovo dete bude poznato kao „Jessica L,“ „Matthew R,“ ili „Hannah S.“

- Mislim da je to razlog zašto su mnogi ljudi zainteresovani za davanje ređih imena - rekla je.

Džesi Pake, još jedna konsultantkinja, takođe je oduvek bila fascinirana imenima, gledajući jutjubere koji pričaju o listama popularnosti i razgovarajući sa prijateljima u školi o tome koja su imena za dečake i devojčice bila broj jedan te godine.

Neobična imena su pre 20 godina bila više „luksuz“, rekla je Pake, za bogate i slavne koji „brinu o izgledu i statusu.“

foto: Shutterstock

- Kako su TikTok i društveni mediji ušli u sliku, postala su dostupnija običnim ljudima - istakla je ona.

Kolin Slegen, koja pomaže roditeljima da pronađu imena za svoje bebe putem svoje konsultantske firme „Naming Bebe“, rekla je da postoji „kulturni trend ka prihvatanju individualnosti.“

Pored neobičnih imena, primetila je i da se roditelji okreću imenima koja su „tradicionalna, ali neobična,“ kao što su Margaret, Ingrid, Eugene i Bernard.

Takođe, uzima u obzir imena druge dece i prezimena kako bi izbegla nezgodne rime.

- Žele da izaberu ime koje ih predstavlja, ali i da detetu pruže osnovu za životni uspeh - objašnjava konsultantkinja.

Lukrativna karijera

Davanje imena bebama je „izuzetno unosan“ karijerni put, rekla je Pake, ali ako uđete u to samo zbog novca, nećete biti uspešni.

Slegenove konsultacije počinju od 250 dolara. Tokom njih, parovi popunjavaju detaljan upitnik o vrstama imena koja im se dopadaju i o tome koliko popularno ili retko žele da ime bude.

foto: Profimedia / Denys Kovtun

Neki od poznatijih stručnjaka za davanje imena bebama mogu naplatiti visoke naknade. Jedna konsultantkinja Tejlor A. Hamfri nudi usluge koje se kreću od 1.500 dolara za listu imena do 10.000 dolara za nešto prilagođenije, izveštava The New Yorker.

Hamfri, takođe, nudi uslugu „brendiranja imena bebe“ za 30.000 dolara, prema Vox-u, koja „pomaže ljudima u javnosti da izaberu ime koje odražava njihov lični brend.“

Postoje i kompanije koje se specijalizuju za imena beba. Na primer, Nameberry nudi sesiju za davanje imena sa rezidentnim stručnjakom za imena beba, Sofi Kim, za 350 dolara ili paket nazvan „konijerž za imena,“ koji uključuje „devet meseci saveta o imenima na poziv, sa neograničenim sastancima i predlozima imena.“ To će roditelje koštati 10.000 dolara.

Kofild je rekla da je znala da može zarađivati za život davanjem imena bebama kada je počela da priča o tome na TikTok-u. Prethodno se fokusirala na edukaciju žena o tome kako da budu osnažene tokom porođaja i povremeno je govorila o imenima za bebe.

To je „zaista krenulo,“ i njeno sanduče je ubrzo bilo puno ljudi koji su želeli njen savet.

Kofild, koja je poreklom iz Minesote, počela je da naplaćuje 60 dolara za deset imena na platformi Fiverr. Od tada je prešla sa te platforme na svoj veb sajt, gde personalizovana lista košta 140 dolara, lista uz video košta 200 dolara, a luksuzna usluga, koja uključuje tri telefonska poziva sa njom radi pomoći pri odluci, košta 700 dolara.

foto: Profimedia

Najvažniji način za izgradnju uspeha u poslu sa davanjem imena bebama je osigurati da vas ljudi smatraju kredibilnim, rekla je Kofild. Postoje neki nalazi koji koriste ChatGPT i druge AI softvere kako bi sastavili liste, ali ovi verovatno neće pronaći jednako dobro pogođen spoj kao što to može konsultant.

Kofild je dodala da konsultanti nisu algoritam, pa su ograničeni brojem klijenata koje mogu prihvatiti.

Timm je rekla da je „ozbiljno potcenila“ svoje klijente kada je počela, ali je od tada shvatila svoju vrednost.

Rekla je da iako misli da postoji „manje otpora uopšte“ prema nekonvencionalnim imenima, i dalje postoji određena vrsta ekskluzivnosti kada su u pitanju slavne ličnosti.

Jedan nedavni klijent Tima ju je naterao da potpiše NDA-u kako ne bi mogla deliti njihovo ime, ili čak činjenicu da su je uopšte angažovali.

BiznisKurir/BIZPortal