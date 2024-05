BRAČNI PAR POKRENUO NESVAKIDAŠNJI BIZNIS: Oni su prvi srpski mačkositeri i već imaju razrađen posao od koga lepo zarađuju

Mimi, Mafin, Živana, Zriki i Bleki samo su deo trenutnog spiska stalnih klijenata bračnog para, Anite i Saše Rebović. Ovi Novosađani pokrenuli su pre nekoliko godina nesvakidašnji posao – mačkositovanje.

Svoje krznene mušterije obilaze barem jednom dnevno. Hrane ih, poje, maze, ako treba daju im lekove i vitamine. Kažu da im nijedan drugi posao ne bi pružio toliko zadovoljstva i uživanja kao “dadiljanje” maca.

Saša je programer, a Anita novinarka po profesiji, koja je donedavno bila zaposlena u američkoj kompaniji sa sedištem u Budimpešti. Na ideju da pokrene neobičan biznis sa kućnim ljubimcima došla je nakon što se i sama uverila koliko bi joj značilo da je imala siterku za svoje tri mačke.

- Pre nekoliko godina kada smo suprug i ja otišlu u Tursku na odmor, naše mace smo tada ostavili kod moje mame na čuvanje. Međutim, za tih sedam dana koliko smo bili odsutni, naša maca Sofi je baš teško podnela promenu prostora. Prestala je da jede, vidno je smršala i postala je depresivna. Mnogo smo se zabrinuli kada smo je videli preko video poziva. Po povratku u Novi Sad smo dosta istraživali o tome i shvatili smo da su mačke teritorijalna bića i da generalno loše podnose promenu prostora – priča Anita za Infostud.

foto: Printscreen Facebook

Sve ovo se, kako kaže, još jednom potvrdilo kada su se preselili iz Novog Sada u Bački Jarak gde su kupili kuću. I ta promena za njihove ljubimce nije bila neprimetna.

- Mace su se toliko istresirale da danima nisu izlazile iz svojih skrovišta. Tako da je ideja za pokretanje posla došla iz ličnog iskustva - kaže naša sagovornica i dodaje da je dugo razmišljala pre nego što je odlučila da prelomi, izađe iz korporacije i posveti se privatnom poslu.

- Vrlo brzo se pokazalo da i drugi vlasnici ljubimaca imaju sličan problem. Za sada suprug i ja zajedno „mačkositujemo“, međutim, u planu je da obilaženje i čuvanje mačaka bude samo moj posao. On već osam godina radi u IT sektoru, a ja sam odlučila da promenim posao. Čuvanje maca je ono čime zaista želim da se bavim - priča ona.

Dolazak na adresu i jednočasovni boravak od 500 do 750 dinara

Anita i Saša trenutno “dadiljaju” 15 maca koje svakodnevno obilaze na tri lokacije, u Temerinu, Novom Sadu i Bačkom Jarku. Pamte prvu klijentkinju njihovog servisa, macu Veku sa kojom su započeli posao.

- Pretpostavila sam da ljudi neće želeti da ostavljaju svoje stanove i ljubimce nepoznatoj osobi, ali su mi preporuke otvarale svaka sledeća vrata. Sa Vekom sam se družila nedelju dana. Kako je vreme odmicalo, tako se polako pročulo za nas i ljudi su masovno krenuli da nas angažuju da obilazimo i čuvamo njihove mačke. Sada već imamo stalne klijente, što nam je još veći vetar u leđa - kaže Anita i dodaje da svaku novu mušteriju prvo upozna, a zatim, ukoliko se vlasnici odluče da ih angažuju, objašnjavaju im obaveze prema ljubimcima.

foto: Printscreen Facebook

- Tada, uglavnom, preuzimamo i ključeve. Naš jedan obilazak sastoji se od davanja hrane, čiste i sveže vode, čišćenja posipa, igranja sa macom… Osim toga, vlasnicima posle obilaska, šaljemo “izveštaj” u formi fotografije i video snimaka. Takođe, dajemo terapije i vitamine ukoliko je to potrebno, a radimo i prevoz do veterinara u slučaju da se maca razboli. Igranje sa macama je obavezan i omiljeni deo posete, ali ukoliko su ljubimci plašljivi, ne forsiramo ostajanje kako bi mogli na miru da jedu, piju, obavljaju nuždu. Najdraže su nam one situacije kada se plašljive mace vremenom toliko opuste da se i vlasnici začude. Nedavno smo dobili pohvalu od klijenta da smo mu “popravili” mačku. Od plašljive i rezervisane mace, postala je prava maza, koja bi samo da se češka i igra - opisuje nam svoj posao Anita.

Dešava se da ih klijenti zamole da zaliju cveće, nahrane ribice, i slično. Tajna brzog širenja dobrog glasa o mačkositerima iz Bačkog Jarka je što se Rebovići prema ljubimcima klijenata odnose sa puno ljubavi, nežnosti i tretiraju ih kao svoje.

- Prilikom obilaska jednu smo macu morali da hranimo na kašiku, pošto drugačije nije htela da jede. Ukoliko naš krzneni prijatelj nije zainteresovan za igru štapićem ili drugim igračkama za mace, pokušamo da ga animiramo kroz puštanje video snimaka na kojoj lete ptice ili igrice u kojoj treba da uhvate miša. Obilazili smo potpuno slepu macu kojoj smo svaki dan davali terapiju i kapi za oči, vodili kod veterinara - priseća se Anita.

Trenutno u jednom domu dadiljaju osam mačaka, a svakoj ime počinje na slovo “M”. Nikada ih ne pomešaju.

Ona i suprug, osim što čuvaju tuđe ljubimce, imaju čak 17 svojih mačaka

- Bilo je slučajeva da u jednom domaćinstvu borave različiti ljubimci: od pasa, papagaja, ribica, zečeva, pa i koka. To nas uvek raduje, jer mnogo volimo životinje. Ovaj posao je zaista predivan i radimo ga iz ljubavi. Do sada mi nijedno zaposlenje nije donelo toliko radosti. Neopisiv je osećaj kada tuđa mačka dođe da se mazi i sedne vam u krilo. Najdraža pohvala koju smo do sada dobili je da mačkama više nedostaju mačkositeri nego gazda kad se vrati sa puta - kaže Anita i dodaje da očekuje da se posao proširi dovoljno da se samo time bavi. Vrlo se brzo vežu za mace, a često i one za njih. Najtužnija strana posla je kada im “klijent pređe preko duge“.

Cena jednog obilaska mačkositera je 500 dinara na teritoriji Novog Sada, a 750 dinara u okolnim mestima, bez obzira koliko je krznenih cimera na jednoj adresi. Prilikom posete zadržavaju se oko sat vremena, u zavisnosti od sklonosti ljubimca.

foto: Printscreen Facebook

Imaju i pansion za mačke i pse, spasavaju i udomljavaju životinje

- Sve više ljudi koji u svojim domovima imaju mace kao ljubimce, smatraju ih ravnopravnim članovima porodice, dok se u manjim sredinama taj oblik kulture još nije u potpunosti razvio. Susrećemo se sa raznim macama, od rasnih do udomljenih, od veselih do stidljivih, od vrlo maznih do onih rezervisanih, od zdravih do bolesnih. Mace nisu uvek saradljive, ali se maksimalno trudimo da im naš boravak ne predstavlja stres i da se osećaju opušteno kao kada su im vlasnici tu - kaže Anita za Infostud.

Saša, takođe, uživa u poslu dadiljanja maca

Ona i suprug, osim što obilaze tuđe ljubimce, u svom domu imaju čak 17 maca. Njihovo je 12 mačaka – Fredi, Luna, Sofi, Lusi, Kira, Mogli, Zara, Rista, Palčica, Melisa, Juki i Pišmiš. Tri su spasene sa ulice i čekaju udomljavanje, a dve se vraćaju kući kada im se vlasnica oporavi. Uz ovo carstvo, imaju i tri psa – Flekija, Džekija i Leksija.

- Bavimo se i spasavanjem, udomljavanjem i pivremenim zbrinjavanjem pasa i mačaka, pa tako u pansionu imamo trenutno i tri kuce, koje, takođe, čekaju na domove. Što se tiče čuvanja pasa, ne planiramo da ga uvedemo. Naš fokus je na macama – zaključuje Anita.

BiznisKurir/Poslovni infostud