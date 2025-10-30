Slušaj vest

Jedna neimenovana žena u kineskoj pokrajini Sečuan, koja radi kao perač sudova u restoranu, svakodnevno putuje na posao u Bentliju, što je izazvalo žestoku diskusiju na internetu nakon objavljivanja fotografija.

- Samo mi je dosadno kod kuće i osećam se nemirno ako ne perem sudove svaki dan - objasnila je žena i dodala da joj ne fali novac.

Dodaje se da je osoba koja vozi Bentli njena ćerka, koja je zadužena da je vozi na posao i nazad svakog dana.

Video preko noći postao viralan

"Da li bogati ljudi ovako provode vreme i doživljavaju život?", "Da li je vlasnik ove prodavnice siromašan ili ne?", "Ako sve ostalo ostavimo po strani, sjajno je što svaki dan vozi svoju ćerku u školu i nazad", našalili su se komentari.

Neki korisnici interneta su takođe smatrali da je duh žene veoma inspirativan.

"Bez obzira na to kakav je porodični život, ona i dalje vredno da radi. Tetkin duh je tako dobar", "Ona je zaista vredna. Nadam se da će uvek biti srećna".