Slušaj vest

Jedna neimenovana žena u kineskoj pokrajini Sečuan, koja radi kao perač sudova u restoranu, svakodnevno putuje na posao u Bentliju, što je izazvalo žestoku diskusiju na internetu nakon objavljivanja fotografija.

- Samo mi je dosadno kod kuće i osećam se nemirno ako ne perem sudove svaki dan - objasnila je žena i dodala da joj ne fali novac. 

Dodaje se da je osoba koja vozi Bentli njena ćerka, koja je zadužena da je vozi na posao i nazad svakog dana.

Video preko noći postao viralan

"Da li bogati ljudi ovako provode vreme i doživljavaju život?", "Da li je vlasnik ove prodavnice siromašan ili ne?", "Ako sve ostalo ostavimo po strani, sjajno je što svaki dan vozi svoju ćerku u školu i nazad", našalili su se komentari. 

Neki korisnici interneta su takođe smatrali da je duh žene veoma inspirativan.

"Bez obzira na to kakav je porodični život, ona i dalje vredno da radi. Tetkin duh je tako dobar", "Ona je zaista vredna. Nadam se da će uvek biti srećna".

Kurir.rs/8world

Ne propustiteNovčanikTRAMPOVE CARINE PRETEŠKE ZA BRITANSKI LUKSUZ: Modeli čuvene marke neko vreme neće ići preko okeana
shutterstock_521587123.jpg
NovčanikBENTLIJA KUPIO ZA NEVEROVATNU CIFRU Carina prodala najskuplji automobil na licitaciji: Pogledajte kako ga je vlasnik (VIDEO)
bentli.jpg
DruštvoINTERVENTNA JE NASRED ULICE ODUZELA JAKŠIĆEV "BENTLI"! Braća još uvek kriju "porše", POKUŠAVAJU DA PREVARE KOGA STIGNU (FOTO)
stefan-i-filip-jaksic.jpg
DruštvoZAPLENJEN BENTLI! PISANJE KURIRA URODILO PLODOM! Izvršitelj tražio auto zbog duga vlasnika NELEGALNOG DOMA! (FOTO)
14325.jpg