DEVOJKA SA BALKANA OTIŠLA U NEMAČKU, A ZBOG 1 STVARI BI POBEGLA ODMAH Plata, bonusi, kolege - sve je ODLIČNO, ali kad dođe leto...

Među ljudima na Balkanu, vlada mišljenje da je Nemačka jedna od pogodnijih država za život i rad, međutim nije sve tako ružičasto ni tu.

Da nije svima idealno, svedoči i priča jedne korisnice Fejsbuka, koja je želela da ostane anonimna, a ono što je muči, podelila je sa članovima jedna grupe.

"Pozdrav. Imam završen Ausbildung (Verkäufer Einzelhandel(obuka)) u jednom poznatom trgovinskom lancu, gde trenutno i radim već tri i po godine. Posao kao posao, ima svoje dobre i loše strane, zadovoljna sam s kolegama, na stres sam se navikla kao i na fizički rad i to mi ništa nije problem, nego baš suprotno. Što se tiče uslova u firmi, plate, bonusa i ostalog takođe se nemam na šta požaliti.

Ono što me zaista muči, evo već treću godinu za redom je godišnji odmor. Imamo zabranu uzimanja godišnjih u decembru za Božić i praznike, plus uvek moram da se "svađam" za letni odmor kao i Uskršnje praznike koje nikad ne mogu da dobijem zbog školaraca i ovih s decom koji imaju prednost.

Zanima me, radi li neko od vas sličan posao, ima li neko završen isti Ausbildung, a da radi u drugim trgovinama ili npr. drogerijama, postoji li iko gde se može ko čovek uzeti godišnji odmor za Božić da odem svojoj porodici, a ne da sedim sama u Nemackoj. Plata je dobra i to je jedino što me jos uvek tu drži.. Svaki savet je dobrodošao. Hvala", napisala je ona u grupi na Fejsbuku gde Balkanci razmenjuju svoja iskustva o životu i radu u Nemačkoj.

Ljudi su ispod ove objave redom pisali komentare, razmenjivali iskustva, a bilo je i onih koji su je posavetovali.

"J*bi ga, ne možes i jare i pare još 2godine i imaš minimalnu penziju, uzmi godišnji pre kad možes negde, nije bajno, ali bar imaš uredna primanja i na vreme", "Ako ti je priorite novac, onda ćuti i radi... Ja želim isto da budem kući sa familijom za Božić, i fino sam se dogovorila sa šeficom... Uzela sam neplaćeni godišnji... Znam da novca nikada dosta, ali mi je bitnije imati te dane slobodno, da mogu ići kući", "To je svuda tako.Ja imam decu, a deca u 12. mesecu imaju raspust, ali je pravilo da u 12. mesecu se godišnji ne može dobiti. Znači imao ili nemao decu, do novembra godišnji se mora iskoristiti", neki su od komentara ispod ove objave.

Jedna žena je, takođe, podelila svoje iskustvo rada u Nemačkoj.

"Ja nemam taj Ausbildung ali je to svuda tako. E to sad zavisi od tebe. Ja sam dala otkaz na poslu sad, deo i zbog toga, iako imam i kući neko vanredno stanje, morala sam doći ,odradila otkazni i otišla na odmor, ali evo zovu me nazad da se vratim. Mada sam našla i novi posao gde sam to pod br.1 stavila stavila pri zapošljavanju. Prvo su me odbili, pa me sad zvao menadžer i ne samo što će mi uvesti tu stavku u ugovor nego će me i čekati da se vratim. Valjda to zavisi od firme i kolko oni misle da si ti dobar u poslu", podelila je ova žena svoje iskustvo.

Druga je objasnila da je u suštini, kada je reč o odmoru za vreme praznika, u svakoj firmi isto.

"Jedno morate znati u Einzelhandel (trgovina na malo), što se tiće Božića je svuda isto… Jedino što vama preostaje jeste da se zaposlite u kolcentru. Tamo radite od 8 do 16 sati, vikendi slobodni, godišnji kad želite. Plate su manje ali uz bonus možete i tu lepo da zaradite. Ali imajte na umu da vaša trenutna firma najbolje plaća. Mene čak pre 10 godina nije šef pustio kući kad mi je otac bio na samrti, rekao mi je kad umre onda možeš ići i onda sam dala otkaz, to je stvarno bilo za nepoverovati, i nakon toga iako sam dala otkaz imala sam četiri nedelje otkaznog roka. Tražio mi je uverenje da mi je otac umro, da mi izračuna ta dva dana prava radi smrti. To vam je od firme do firme i većina tako posluje, da ovi koji imaju školarce imaju prednost. Možda jedino da se sa nekim dogovorite da se menjate ili da neko pomeri napred ili nazad svoj godišnji, ali iskreno, malo će i to ko da uradi", pojasnila je druga članica grupe.

