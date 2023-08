EVO ŠTA RADE I KOLIKE SU PLATE SRBIMA U DIJASPORI: Eksperti zarađuju i do 8.000 evra mesečno! Zvuči dobro, ali ŽALE SE NA OVU MUKU

Glavni razlog zašto Srbi odlaze u inostranstvo jesu dobre zarade i visoki standard života. Mnogi od njih svoju ušteđevinu šalju porodici u Srbiji, dok je značajnom procentu njih glavni cilj kupovina nekretnine ili neki sličan projekat.

Među evropskim zemljama najveći broj naših ljudi živi u Nemačkoj i to preko 600.000 ljudi. Slede Austrija, Švajcarska, Švedska i Francuska, a što se tiče globalne slike, prednjače Čikago, Kanada i Australija, a svuda im je prosečna plata po nekoliko hiljada evra.

Svaka priča naših ljudi u dijaspori je drugačija i jedinstvena, ali je svima zajednički veliki trud i rad u različitim oblastima poslovanja. Najčešće se zapošljavaju u zdravstvu, ugostiteljstvu, građevinarastvu, logistici i transportu, ali se zapošljavaju i sa diplomama naših fakulteta, odnosno svojoj primarnoj struci.

U Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj živi oko 1,125 miliona, od čega oko 613.000 ljudi poreklom iz Srbije živi u Nemačkoj, oko 300.000 u Austriji, a oko 210.00 u Austriji.

Zanimljivo je da u Beču živi oko 200.000 stanovnika srpskog porekla, što je posle Beograda i Novog Sada treći po redu srpski grad u svetu, a srpski jezik je drugi najčešće korišćeni jezik u Austriji.

Srbi u Nemačkoj

Prosečna plata u Nemačkoj iznosi bruto 3.975 evra mesečno, odnosno 47.700 evra godišnje, a minimalna zarada koja je propisana zakonom je 2.100 evra.

Plate najčešćih zanimanja kojima se bave Srbi u Nemačkoj:

Negovatelj 1.500-3.650 evra

Lekarski pomoćnik 1.500-4.300 evra

Doktor 3.370-7.800 evra

Medicinska sestra 1.600-4.530 evra

Automehaničar 2.020-4.225 evra

Pekar 1.590-4.000 evra

Autoelektričar 2.230-5.100 evra

Operator viljuškara 1.890-3.800 evra

Čistač 1.500 - 2.850 evra

IT sektor u Nemačkoj je, kao i svuda u svetu, najviše plaćen. Stručnjaci u ovoj oblasti mogu da imaju platu i do 8.000 evra, a prosečna plata je od 4.000-6.000 evra.

Prosečna mesečna zarada Srba u Nemačkoj u ugostiteljstvu se ovde kreće od 2.000-3.500 evra. Konobar ima platu oko 1.650-3.750 evra, a kuvar od 2.400 do 6.500 evra.

Standarno radno vreme u Nemačkoj zavisi od industrije, ali u većini slučajeva se podrazumeva rad 5 dana nedeljno po 8 sati, odnosno 40 sati nedeljno.

Nedelja je za većinu radnika neradna, a oni koji su primorani da rade i nedeljom, poput policajaca ili vatrogasaca, dobijaju bonuse u iznosu 50% od dnevnice. Pored toga, bonuse na platu dobijaju i zaposleni koji rade noćne smene, odnosno svi oni koji rade između 23:00 i 06:00.

Kirija za stan u Nemačkoj je najveći mesečni trošak, za koji se u proseku izdvaja 30% plate. Cena iznajmljivanja stanova zavisi od mnogo faktora, a pre svega od lokacije, udaljenosti od centra grada, uređenja i veličine stana.

Cene mesečne kirije u Berlinu kreću se od 800 do 1.400 evra za garsonjere, 500 do 700 evra za sobe, a za dvosoban stan potrebno je izdvojiti od 1.400 do 2.000 evra. Naravno, cene kirija su u drugim, manjim, gradovima značajno jeftinije.

Srbi u Austriji

Plate Srba u Austriji su slične kao i u Nemačkoj jer se bave mahom istim poslovima, zato mnogi odlučuju da baš ovde dočekaju penziju, pa tek onda vrate u rodni kraj.

Žene u ovoj zemlji primaju mesečno iznos od 1.239 evra, a muškarci 2.103 evra. Kod njih ne postoji minimalna propisana penzija.

Dugogodišnji gastarbajteri su već obezbedili sopstvene nekretnine, dok mlađe generacije uglavnom žive u iznajmljenim stanovima.

Srbi u Australiji

Prosečne plate Srba na ovom kontinetu idu i preko 2.000 dolara, a bave se uglavnom poslovima koje smo već pomenuli: građevina, ugostiteljstvo ili imaju pokrenut sopstveni posao. Minimalna zarada iznosi 15,6 dolara po satu (1.591 dinar)

- Za nekoga ko radi 36 sati, to je jednako 562,48 američkih dolara nedeljno (59.656 dinara) ili 28.249 američkih dolara (25.559 evra, odnosno 2.996.100 dinara) za godinu. Možda mnogima zvuči dobro, ali to mora da pokrije pozamašne otplate hipoteke, struju, benzin, javni prevoz i račune za hranu - objašnjava sagovornica Blic Biznisa Ljiljana.

Ona je dodala da je uobičajeno da Srbi koji su dugo godina u Australiji imaju svoje kuće, ali da je to postalo sve teže za mlađe generacije zbog globalne ekonomske krize.

- Većina vrednih Srba u Australiji ima svoju kuću. Sve do poslednjih nekoliko godina, kupovina imovine je bila prilično moguća sa pristojnim depozitom od 10 odsto. Ali cene nekretnina su nastavile da rastu i dostupnost je oskudna, posebno u glavnim gradovima kao što je Sidnej - rekla je ona.

Nedavno je zaključen Sporazumom o socijalnoj sigurnosti, prema kojem je državljanima Srbije u Australiji omogućeno da lakše ostvare svoja prava iz socijalnog osiguranja i da ta prava koriste i na teritoriji Srbije.

Ministar Nikola Selaković je tom prilikom objasnio da to znači da ukoliko se srpski državljanin, koji je stekao pravo na penziju u Australiji, vrati u Srbiju, Australija će mu i dalje isplaćivati penziju, bez umanjenja visine davanja.

