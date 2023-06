KREĆE SEZONA KLIMA I HLAĐENJA, A CENE SU ZA PREZNOJAVANJE: Evo koliko koštaju rashladni uređaji i njihova priprema za letnje žege

Leto je na pragu, a sa njim, bez obzira koliko nam to sa trenutnim vremenskim prilikama deluje neverovatno, i vrućine, pa bi trebalo razmišljati o kupovini i ugradnji klima uređaja. Cene rashladnih uređaja su različite i oni se u našim radnjama mogu pazariti od 150, pa do čak 2.000 evra. Sve zavisi od kapaciteta, proizvođača, jačine uređaja, ali i toga da li se kupuje polovni ili sasvim nov.

Razlike u cenama klima uređaja najpre potiču od toga da li je inverter ili obična klima, kao i koje je snage. Obična košta oko 300 do 400 evra, dok je ugradnja do 80 evra. One jače inverter, pazare se za 500 do 1.000 evra, a na cenu utiče i brend, pa su tako najpoznatiji proizvođači i najskuplji i treba izdvojiti najmanje 1.500 evra. Njihova ugradnja je takođe skuplja zbog veličine, pa ide i do 150 evra.

SERVIS I DO 60 EVRA Oni koji u svojim stanovima već imaju klime imaće manji trošak. Od 15 do 50 ili 60 evra je servis klime, popravke su nešto skuplje, mogu da budu od 30 ili 35, pa do 200 evra. Iznosi se razlikuju od grada do grada, pa tako, na primer, ugradnja klime u Vranju ide od 50 do 70 evra, dok je u Novom Sadu ili Subotici od 100 do 150.

Poslednjih nekoliko leta u svim većim gradovima u Srbiji mnogo lakše je pronaći klimu nego majstora koji će da je ugradi. Ponekad mušterije čekaju i desetak dana kako bi došli na red. Oni uglavnom savetuju da se ne kupuju polovne klime, ali ko nema drugu opciju ili uređaj nije puno korišćen, odlučuje se da uloži manje novca. Takvi uređaji mogu da se pronađu i u oglasima, mada ih nema puno.

Serviseri tvrde da su verovatno vremenske prilike uticale na ljude, pa za sada još uvek nema gužve i mali broj ljudi se javlja ne samo za ugradnju, već i za usluge servisa i ugradnje klima uređaja.

- Građani najčešće imaju klime takozvane devetke i dvanaestice i za njih postoje dve vrste servisa, standardni i servis sa pranjem. Drugim se uklanjanju nečistoće i buđ, koja se posle dužeg korišćenja pojavljuje na uređajima - kaže Dušan P, jedan od servisera u Beogradu.

Mnogi trgovci nude kupovinu na kredit, kao i na čekove. Montaža koju oni obezbeđuju dodatno se u zavisnosti od lokacije i ugradnog materijala naplaćuje od 50 do 70 evra, a prilikom kupovine dobija se garancija u trajanju od godinu dana.

Obične klime, koje samo hlade, popularne „dvanaestice” dovoljne su da rashlade do 60 kvadratnih metara polako, ali građani se sve češće odlučuju za „inverter” koji mogu i da greju. Standardna klima za prosečan stan od 60 kvadratnih metara košta od oko 60.000 do 70.000 dinara, a inverter uređaj za stan iste površine staje oko 80.000 do 100.000.

U želji da prođu sa nižim troškovima neko se opredeljuje i za pokretne ili "pingvin" klime, koje se mogu nabaviti za oko 10.000 dinara, mada njihova cena može da bude i 50.000 dinara.

kurir.rs