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Jedan sasvim običan susret sa paukom pretvorio se u katastrofu na indonežanskom ostrvu Bali. Turista koji je želeo da se oslobodi neželjenog gosta u kupatilu svoje vile odlučio je da upotrebi vatru.

Međutim, njegov pokušaj završio se požarom koji je za svega nekoliko minuta progutao čitav objekat, vredan više od 100.000 dolara.

Za sve je bio kriv pauk

Nesvakidašnji incident dogodio se 5. oktobra u Severnoj Kuti, jednom od popularnih turističkih područja na Baliju, a detalje ove neobične nezgode danas je objavio američki magazin People.

Glavni akter je 45-godišnji Gaorap Rana, turista iz Nepala, koji je tokom boravka u vili primetio pauka i njegovu mrežu u kupatilu.

Umesto da ga jednostavno ukloni ili potraži pomoć osoblja, odlučio je da ga otera pomoću zapaljenog papira. Ispostavilo se da je to bila izuzetno skupa greška.

Požar progutao celu vilu

Prema navodima lokalne policije, Rana je zapalio komad papira kako bi oterao pauka, a zatim napustio kupatilo i otišao u drugu prostoriju. Međutim, snažan vetar poneo je zapaljeni papir prema krovu vile.

Problem je bio u tome što je krov napravljen od tradicionalnog materijala poznatog kao alang-alang, odnosno suve trave koja se često koristi u arhitekturi tropskih objekata. Iako ovakvi krovovi daju vilama prepoznatljiv egzotičan izgled, materijal je veoma zapaljiv.

Čim je vatra zahvatila krov, plamen je počeo da se širi velikom brzinom.

Portparolka policije u Badungu, Ni Njoman Juni Eltari, objasnila je lokalnim medijima da je zapaljeni papir, prema dosadašnjim saznanjima, vetar odneo do krova, nakon čega je izbio požar.

Vatra je ubrzo zahvatila objekat, a pokušaj da se otera jedan pauk pretvorio se u borbu za spasavanje čitave vile.

Od luksuznog smeštaja ostali samo ugljenisani zidovi

Vatrogasci su izašli na teren, dok su okupljeni stanovnici pokušavali da pomognu u gašenju. Na snimcima koje su objavili mediji vide se gusti oblaci dima iznad objekta i ljudi koji pokušavaju da obuzdaju vatru.

Kada je požar konačno stavljen pod kontrolu, od nekadašnjeg luksuznog smeštaja ostali su ugljenisani podovi, pocrneli zidovi i uništena unutrašnjost.

Kako prenosi magazin People, vrednost uništene vile procenjena je na približno 112.000 dolara. Lokalna policija je materijalnu štetu procenila na oko dve milijarde indonežanskih rupija.

Srećom, turista je uspeo da napusti objekat na vreme i nije povređen. Nije bilo ni drugih povređenih, a požar nije oštetio okolne kuće.

Zašto se vatra tako brzo proširila?

Istražitelji su ukazali na kombinaciju nekoliko nepovoljnih okolnosti.

Osim izuzetno zapaljivog krova od suve trave, širenju požara doprineli su visoke temperature, suvo vreme i snažni udari vetra.

Upravo je vetar, prema navodima policije, imao ključnu ulogu u tome što je mali plamen iz kupatila stigao do krova.

Na Baliju se tradicionalni materijali poput alang-alanga koriste za izgradnju brojnih vila, bungalova i turističkih objekata, jer se dobro uklapaju u lokalnu arhitekturu.

Međutim, kada se takvi materijali zapale, vatra može veoma brzo da zahvati veliku površinu. Zbog toga i naizgled bezazleno rukovanje otvorenim plamenom može imati ozbiljne posledice.

A šta je bilo sa paukom?

Najneobičniji deo cele priče jeste činjenica da se još ne zna ni kojoj je vrsti pripadao pauk koji je izazvao ovakvu reakciju.

Prema navodima magazina People, na Baliju postoje i otrovne vrste paukova, ali stručnjaci iz lokalne klinike Unicare ističu da su uglavnom povučeni, nisu agresivni i retko se sreću u turističkom smeštaju.

Većina paukova koje turisti mogu da primete na ostrvu ne predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude. Ipak, pokušaj da se jedan od njih otera vatrom završio se potpunim uništenjem objekta.