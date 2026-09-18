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Opremanje spavaće sobe stoga ne treba posmatrati kao običan trošak, već kao jednu od najvažnijih dugoročnih investicija. Pravilan odabir kreveta i dušeka zahteva balans između estetike, funkcionalnosti prostora i budžeta, a ponuda na domaćem tržištu nudi opcije za svaki džep - od pristupačnih serijskih modela do luksuznih unikatnih komada.

Ključni saveti pri odabiru kreveta

Pre nego što se upustite u analizu cena i brendova, važno je definisati tehničke i funkcionalne zahteve vaše spavaće sobe.

Odredite prave dimenzije: Bračni kreveti standardno dolaze u širinama od 140, 160 i 180 cm, dok je dužina najčešće 200 cm. Pre kupovine, obavezno premerite sobu – pravilo je da sa obe strane kreveta mora ostati minimum 60 cm slobodnog prostora za neometan prolaz i noćne ormariće.

Birajte materijal prema navikama i stilu: Okviri od punog drveta (bukva, hrast, jasen) su najdugovečniji i podnose višestruka rasklapanja. Tapacirani kreveti unose dozu luksuza i udobni su za čitanje, ali zahtevaju više održavanja zbog skupljanja prašine. Metalni okviri su odlični za moderne ili industrijske enterijere i veoma su izdržljivi.

Prostor za odlaganje (kutije i fioke): Ukoliko živite u manjem stanu, kreveti sa podiznim mehanizmom ili ugrađenim fiokama predstavljaju savršeno rešenje za odlaganje posteljine, jastuka ili sezonske garderobe. Imajte na umu da ovakvi modeli često smanjuju prirodnu ventilaciju dušeka.

Visina ležaja: Viši kreveti (iznad 50 cm računajući dušek) olakšavaju ustajanje i sedanje, što je posebno praktično za starije osobe, a ujedno daju sobi elegantniji izgled.

Cene kreveta na srpskom tržištu

Cene okvira za krevet u Srbiji značajno variraju u zavisnosti od proizvođača, materijala i dodatnih funkcija. Veliki lanci i domaće fabrike nameštaja nude širok spektar opcija:

Osnovni i ekonomični modeli: U velikim prodajnim lancima (poput IKEA-e ili Forma Ideale) cene za najjednostavnije drvene okvire (poput neobrađene borovine) počinju već od 6.500 do 15.000 RSD. Okviri od iverice sa osnovnim dizajnom kreću se između 18.000 i 25.000 RSD.

Srednji cenovni rang: Za iznos od 30.000 do 55.000 RSD možete pronaći veoma stabilne krevete od kvalitetnijeg medijapana (MDF), tapacirane modele srednje klase, ili osnovne modele od masivnog drveta (obično parena bukva).

Premium i masivni kreveti: Dizajnerski komadi, francuski ležajevi sa bogato tapaciranim uzglavljima ili masivni kreveti od jasena i hrasta, obično koštaju između 70.000 i 130.000 RSD. Najluksuzniji komadi poznatih brendova mogu preći i iznos od 200.000 RSD.

Bez dobrog dušeka nema ni sna

Okvir kreveta nosi estetiku, ali dušek je taj koji obezbeđuje odmor. Zbog toga se preporučuje da u budžetu za opremanje spavaće sobe dušek ima ravnopravan, ako ne i veći udeo od samog kreveta. Cene variraju drastično na osnovu sastava i dimenzija (cene ispod se odnose na standardne bračne dimenzije 160x200 cm).

Ekonomična kategorija (do 35.000 RSD): U ovom rangu uglavnom se nalaze dušeci sa tradicionalnim žičanim jezgrom i bazičnim poliuretanskim (PU) penama. Ovi modeli su dobri za gostinjske sobe ili povremeno korišćenje.

Srednja klasa (45.000 – 80.000 RSD): Ovo je "zlatna sredina" za većinu kupaca. Uključuje visoko kvalitetne dušeke sa džepičastim jezgrom (gde se svaka opruga prilagođava telu nezavisno), kao i modele od hladno livenih i memorijskih pena višeg kvaliteta. Obezbeđuju odličnu potporu kičmi i dugotrajnost.

Premium modeli (80.000 – 120.000+ RSD): Hibridni dušeci najnovije generacije, dušeci od 100% prirodnog lateksa ili obogaćeni rashladnim gelovima i inovativnim tkaninama. Ovi modeli su dizajnirani za vrhunsku ergonomiju i maksimalnu prozračnost tokom spavanja.

Kupovina kreveta i dušeka je odluka na kojoj se ne isplati preterano štedeti, jer dušek od 60.000 dinara dugoročno predstavlja trošak od oko 6.000 dinara godišnje, kada se rasporedi na njegov prosečan životni vek. Praćenje sezonskih akcija može značajno olakšati ovu investiciju, jer saloni nameštaja često nude popuste od 15% do čak 40%, što omogućava da se po ceni prosečnog dušeka ili ležaja ugrabi ozbiljan premium komad.