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Italijani, posebno u starijim kućama na jugu zemlje, kada je vrućina uglavnom tokom dana drže prozore i roletne potpuno zatvorenim, a provetravaju tek kasno uveče i rano ujutru.

Tokom najtoplijeg dela dana spuštaju spoljne roletne ili škure kako sunce ne bi zagrejalo zidove i prostorije. Kada temperatura napolju padne, otvaraju prozore na suprotnim stranama kuće kako bi napravili prirodnu promaju i pustili svež vazduh unutra.

Njihov trik za rashlađivanje kuće bez klima uređaja krije se u "vlaženju" prostora. Kače mokar čaršav ili peškir ispred otvorenog prozora kako bi vazduh koji ulazi bio hladniji. Na podove od pločica povremeno prebrišu hladnom vodom, jer keramika dugo zadržava nižu temperaturu. Koriste ventilator u kombinaciji sa činijom leda ili flašama zamrznute vode postavljenim ispred njega.

Takođe, izbegavaju korišćenje rerne i drugih uređaja koji dodatno zagrevaju prostor tokom dana. U domovima sa visokim plafonima otvaraju gornje prozore kako bi topao vazduh izašao napolje.