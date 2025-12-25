Slušaj vest

Otvoreno pitanje o najneobičnijim situacijama tokom izdavanja donelo je i najživopisnije odgovore u anketi. Među njima su se izdvojile sledeće situacije.

Top 5 najčudnijih primera iz prakse stanodavaca: "Radioaktivni tanjiri“ – zakupac je verovao da su stari tanjiri u stanu opasni i zahtevao njihovo uklanjanje.

Stan okrečen u pink bez saglasnosti vlasnika.

Podzakup bez znanja stanodavca, uz dalje izdavanje trećim licima.

Kućni ljubimci van dogovora – od zeca i veverice do egzotičnih životinja.

Svežanj od više od 200 ključeva pronađen u odvodu nakon iseljenja.

Iako ove situacije zvuče kao anegdote, one jasno naglašavaju da što su pravila i obaveze manje precizno definisani, to je prostor za iznenađenja veći.

Šta pokazuju iskustva?

Iskustva iz ankete portala 4zida pokazuju da se dobro izdavanje ne svodi na sreću, već na dobru pripremu. Jasna komunikacija, realna očekivanja, dokumentovano stanje stana i precizan dogovor pre useljenja najčešće prave razliku između korektnog odnosa i problema.

Za stanodavce to znači manje rizika, a za zakupce jasnija pravila i stabilniji odnos.

U Srbiji trenutno ne postoji udruženje koje se bavi pravima stanodavaca i zakupaca, a Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača "Efektiva" ističe za Biznis Kurir da je odnose između njih najbolje definisati ugovorom.

Potpisivanje ugovora najvažnije

- Što se tiče poštovanja zakonskih propisa trebalo bi i jedni i drugi da ih se prdržavaju, i da svoja prava i obaceze definišu ugovorom. Sve što je ugovor detaljniji i precizniji poštovanje tih prava kasnije će biti lakše. Ono što dovede do toga da neko ponašanje ili stanodavca ili zakupca dovede do toga da se drugoj stani napravi šteta dobrim ugovorom se može predvideti i naknada te štete. To sprečava ugovorne strane da se ponašaju vanstandardno i suprotno od uobičajenog i normalnog ponašanja. Ako se ugovorom definoše da će stanodavac uzeti depozit on od njega može naplatiti štetu koju je zakupac napravio - ističe Gavrilović.

Iako stanodavci ne mogu na "lepe oči" da procene ljude koji se javljaju na oglas za iznajmljivanje stana, ipak prema Gavrilovićevom mišljenju, postoje načini da vlasnici stanova otkriju o kakvim ličnostima se radi.

Koji zakupci nisu poželjni

- Ja bih pitao gde i u kojoj firmi rade, na kojoj poziciji i koliko dugo, gde su pre toga živeli i koliko dugo... Ako se kroz razgovor utvrdi da neko često menja stanove, onda tu postoji neki problem. Sa druge strane ako je neko negde stanovao tri godine to znači da je ta osoba u redu, što se ne bi moglo reći za one koji za godinu dana tri puta promene stan - zaključuje Gavrilović.