Slušaj vest

Neretko mladi koji žive kao podstanari ne znaju svoja prava, pa se tako dešava da sa stanodavcima imaju velikih problema. Često se radi o nesporazumima oko visine kirije, depozita, trajanja ugovora ili odgovornosti za popravke i održavanje stana. Zbog nedostatka informisanosti, podstanari mogu biti izloženi nepravednim zahtevima, neočekivanim troškovima ili čak nezakonitim pokušajima iseljenja.

Koja su zapravo prava stanodavaca, a koja onih koji zakupljuju stan, objasnila je Jovanka Zečević advokat za Kurir televiziju:

Jovanka Zečević Foto: Kurir Televizija

- Ono što je bitno za stanodavca, jeste da se u ugovoru navede ono što je za njega bitno, a to je, naravno, koliko para će da uzme i depozit koji mu je važan, kao i rok u kome će taj ugovor da traje, odnosno, kako će ti raskidni uslovi da izgledaju. Kao i ono što se tiče održavanja stana, u smislu popravki - kaže Zečević i dodaje:

- A što se tiče samog zakupca, njemu su opet druge stvari važne. A to je da li je lice koje mu izdaje vlasnik stana. Važno je da pogleda dokumenta. Najbolja i najvažnija stvar jeste taj vlasnički list koji pokazuje da li je neko vlasnik, ako je, naravno, stan uknjižen, ako nije, to su različiti ugovori kupoprodaje ili ostavinsko rešenje, ili poklon, ili tako dalje. Postoji i otkazni rok koji je vrlo važan i za jednu i za drugu stranu, jer je to nešto što, zavisno od jedne ili druge strane, utiče koliko će ko ostati u stanu, odnosno, kada će ko morati da se iseli, pod kojim uslovima. Po meni, to su stvari na koje moraju da obrate pažnju. Otkazni rok i iseljenje

Advokat tvrdi da vlasnik stana nema pravo da iseli korisnika pre isteka otkaznog roka, koji je po zakonu od 30 dana:

- Vi ne možete to iseljenje da sprovedete samo u smislu "izađi napolje za 7 dana“. Obično, u tom ugovoru piše taj otkazni rok, koji zakon predviđa od 30 dana, on može biti i kraći, ako se tako dogovore. Međutim, imamo drugu situaciju, u kojoj zakupac ne želi da izađe. Onda su to, nažalost, ili sudski postupci ili izvršni postupci, jer jedan od načina na koji je možda dobro zaštititi zakupodavca, to je ta izvršna klauzula, kada se ugovor o zakupu overi kod notara, on ima i tu izvršnu klauzulu, kada je moguće da se izbegne sudski postupak i pravo direktnog izvršenja. Ali, svakako, bolje je sve predvideti ugovorom i naći neke normalne ljude.

1/7 Vidi galeriju Zbog neprimerenog ponašanja komšija u zgradi koje uznemiruje ostale stanare, onda kada ne pomažu ni molbe, razgovori i pretnje, mnogi izlaz vide jedino u selidbi. Da ne bi do toga došlo, jedna devojka iz Srbije sa istim problemom morala je da potraži savet na Reditu Foto: Shutterstock

Kako treba da izgleda ugovor o zakupu?

Ugovorom o zakupu definišu se prava i obaveze zakupca i stanodavca, i generalno govoreći, najveći broj ovakvih ugovora ima formu koju čine elementi na koje nailazimo u svakom ugovoru o zakupu. Dakle, reč je o šablonskom tipu ugovora gde se navode lični podaci zakupca i stanodavca, podaci o nekretnini i dalji sadržaj odnosi se na članove ugovora kroz koje je definisan iznos zakupa, (minimalno) vreme zakupa stana, plaćanje obaveza koje pristižu, otkazni rok i slične pojedinosti.

Osnovnoj varijani ugovora o zakupu moguće je da obe strane dodaju za njih bitne elemente koji mogu da se odnose na dinamiku poseta stanodavca i uslove pod kojima će se one sprovoditi, plaćanje interneta i slična pitanja.

Ugovor obično sastavlja vlasnik stana ili agencija za nekretnine koja posreduje, a budući podstanar ima pravo da prvobitnoj verziju ugovora predloži unos izmena po pitanju nekih stavki koje su za njega važne.

Ono što je preporuka jeste da ugovor o zakupu bude overen kod notara kako bi dobio pravnu snagu i zaštitio interese obe strane.

Podstanari, oprez: Bez ovog dokumenta vlasnik stana može da vas iseli odmah! Advokatica objašnjava kako da se zaštitite Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs