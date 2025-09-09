Slušaj vest

Upravo u tom gradu, na mrežama, trenutno se nudi, kako je rečeno, garsonjera od 10 kvadrata koja se u stvari sastoji od jedne prostorije u koju je stalo sve a iz koje se ulazi u kupatilo.  

Kirije su već odavno u većim gradovima Srbije otišle u nebesa i pojedini stanodavci stvarno ne znaju kad je dosta. 

Ovaj gazda je svoju nekretninu na Fejsbuku ponudio ovako: 

"Vlasnik izdaje garsonjeru 10m2 u strogom centru grada, a blizu fakulteta,Trg Ferenca Fehera 8, 4 sprat bez lifta, komplet nameštena, pogodna za samca. Grejanje centralno, ima klimu, veš mašinu. Mali računi. Odmah useljiva. Cena 150€ + depozit. Bez ljubimaca."

10 kvadrata za 150 evra u Novom Sadu Foto: Printscreen/Facebook/IZDAVANJE STANOVA NOVI SAD

Ne propustiteNekretnineJELENA POKAZALA KAKO JE SREDILA SAMAČKI STAN OD 16 KVADRATA IZ VREMENA JUGOSLAVIJE! Arhitekta Mira u njega spakovala sve! (VIDEO)
screenshot-20240716-104125.jpg

Komplet nameštena znači da ima kauč na rasklapanje i rešo umesto šporeta. Ormar nema, ali ima mali frižider, sudoperu i veš-mašinu.

Kurir.rs/Facebook Izdavanje stanova u Novom Sadu

Ne propustiteNekretnineSEDNEŠ NA ŠOLJU DA SE ISTUŠIRAŠ, A U KUPATILO SE ULAZI NA KANT! Evo koliko traže za stančić u suterenu kod Kalenića! Kako izgleda 20 kvadrata za 130.000€?!
sasomange oo.jpg
NekretnineOSTAVU OD 16 KVADRATA PRETVORILI U GARSONJERU! Vlasnik je prodaje za neverovatnih 84.000 €, ljudi pobesneli kad su videli
Otvorena vrata, fokus na bravi
DruštvoGarsonjera od 32 kvadrata ko bombona za 20.000€: Kuća na 2 sprata s placem i garažom za manje od 500€ po kvadratu! U ovom mestu cene ispod 1.000€
Porodica kupuje stan u novogradnji
ZanimljivostiNajlepši mali stan na Instagramu: Garsonjera od 15 kvadrata je prava oaza, ima sve, a tek da vidite kako je spavaća soba opremljena (FOTO)
Screenshot 2025-02-25 114039.png
NekretnineŠPAJZ U CENTRU GRADA PRODAJU PO REKORDNOJ CENI! Za garsonjeru na Vračaru traže 6.000 evra po kvadratu, a nemaš gde da se okreneš
spajz-stan-london.jpg