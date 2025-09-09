10 KVADRATA U NOVOM SADU IZDAJE ZA 150 EVRA PLUS RAČUNI: A nema ni ormar: Sve stalo u jedan sobičak sem WC-a! Evo kako izgleda unutra (FOTO)
Upravo u tom gradu, na mrežama, trenutno se nudi, kako je rečeno, garsonjera od 10 kvadrata koja se u stvari sastoji od jedne prostorije u koju je stalo sve a iz koje se ulazi u kupatilo.
Kirije su već odavno u većim gradovima Srbije otišle u nebesa i pojedini stanodavci stvarno ne znaju kad je dosta.
Ovaj gazda je svoju nekretninu na Fejsbuku ponudio ovako:
"Vlasnik izdaje garsonjeru 10m2 u strogom centru grada, a blizu fakulteta,Trg Ferenca Fehera 8, 4 sprat bez lifta, komplet nameštena, pogodna za samca. Grejanje centralno, ima klimu, veš mašinu. Mali računi. Odmah useljiva. Cena 150€ + depozit. Bez ljubimaca."
Komplet nameštena znači da ima kauč na rasklapanje i rešo umesto šporeta. Ormar nema, ali ima mali frižider, sudoperu i veš-mašinu.
Kurir.rs/Facebook Izdavanje stanova u Novom Sadu