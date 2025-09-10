Slušaj vest

Pojam konverzija zemljišta sve češće se pojavljuje u praksi, ali mnogi građani i dalje nisu sigurni šta on tačno znači. U pitanju je postupak pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu - proces koji donosi sigurnost u imovinsko-pravnim odnosima i otvara mogućnosti za gradnju, prodaju i ulaganja.

Bez sprovedene konverzije, vlasnik objekta na zemljištu na kojem ima samo pravo korišćenja ne može dobiti građevinsku dozvolu. Takođe, otežan je i promet nekretnina, jer se zemljište i objekat ne vode kao jedinstvena celina. Kada se postupak sprovede, vlasnik postaje punopravni titular i zemljišta i objekta, što otvara vrata investicijama, povećava tržišnu vrednost i pruža pravnu sigurnost.

Jedna Mitrovčanka ispričala je da je još pre 15 godina uradila konverziju na placu od šest ari u prvoj zoni u gradu, iako tada „niko od komšija nije razmišljao da to uradi“. Konverzija ju je tada koštala nešto manje od 8.000 dinara.

- Ove godine smo odlučili da prodamo kuću i ona se prodaje po mnogo većoj ceni nego da nije urađena konverzacija. Nekoliko komšija su tek prošle godine sproveli postupak jer je poslednjih godina aktuelna gradnja zgrada pa ima i više zainteresovanih kupaca za kuće - kaže ona.

Ovaj primer jasno pokazuje da konverzija ne donosi samo pravnu sigurnost, već i direktno povećava tržišnu vrednost nepokretnosti.

Koliko košta konverzija zemljišta?

Za građane – fizička lica konverzija je uglavnom besplatna. Troškovi se svode na:

taksa katastru – od 5.000 do 15.000 dinara,

izrada dokumentacije (ako angažujete advokata ili geometra) – od 100 do 300 evra.

Za pravna lica, u nekim slučajevima konverzija je ranije bila uz plaćanje tržišne vrednosti zemljišta, ali sada većinom važi model bez naknade.

Konverzija se sprovodi u Republičkom geodetskom zavodu (RGZ), odnosno lokalnim službama katastra nepokretnosti. Potrebno je podneti zahtev uz sledeća dokumenta:

dokaz o pravu korišćenja zemljišta,

dokaz o vlasništvu nad objektom,

lična dokumenta podnosioca zahteva.

Rok za rešavanje može trajati od mesec dana do nekoliko meseci, zavisno od složenosti slučaja.

Korak-po-korak vodič za konverziju Prikupite dokumenta:

dokaz o pravu korišćenja zemljišta,

dokaz o vlasništvu nad objektom (ako postoji),

ličnu kartu podnosioca zahteva.

Podnesite zahtev u katastru – u službi RGZ na teritoriji gde se nalazi parcela.

Platite takse – iznos zavisi od veličine parcele i zone, obično od 5.000 do 15.000 dinara.

Sačekajte rešenje – rokovi variraju, ali u praksi postupak traje od jednog do nekoliko meseci.

Upis u katastar – nakon rešenja, u list nepokretnosti se upisuje da ste vlasnik i zemljišta i objekta.