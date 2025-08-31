Slušaj vest

Kada se iznajmljuje smeštaj preko Airbnb-a, gosti obično ponesu kupaći kostim, naočare za sunce i dobar foto-aparat. Međutim, u ovom slučaju putnici su poneli deset računara.

To bi još i imalo smisla za LAN žurku, ali, prema tvrdnjama vlasnice smeštaja na TikToku, računari su korišćeni za rudarenje kriptovaluta.

Ogroman račun za struju

Vlasnica u kući nema kamere, ali ih ima ispred objekta, pa je uspela da vidi kako gosti pakuju deset računara prilikom odlaska. Sledeći račun za struju iznosio je čak 1.500 dolara, odnosno oko 1.300 evra.

Poređenja radi, deset gejming računara sa prosečnom potrošnjom od 600 vati, koji rade deset sati dnevno tokom tri nedelje, u SAD bi napravili trošak od oko 250 dolara. U Evropi, gde je struja skuplja, isti scenario koštao bi oko 500 evra.

Međutim, u ovom slučaju račun je dodatno skočio jer su, prema rečima vlasnice, gosti zaista koristili računare za rudarenje kriptovaluta.