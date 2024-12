Ekonomista Ljubodrag Savić ističe da je ova najava još jedna sjajna stvar za mlade ljude i još jedno odgovorno ponašanje države.



- Pretpostavljam da će država, osim nižeg učešća za stambene kredite koje je dogovorila sa bankama, poraditi na tome da mladim ljudima koji nemaju novca pomogne da dođu do njega kako bi bili u mogućnosti da konkurišu za kredit. Jedno je da nekome obezbediš manje učešće za kredite, ali ako on nema ništa, država mora da se uključi na neki način. Ona mora da se nategne da obezbedi deo novca za učešče, trećinu ili petinu. To je sjajna stvar, ali je problem što to ne može biti masovno, već će samo mali broj mladih ljudi moći to da dobije. Ali bolje išta, nego ništa - kaže Savić.