Kamatne stope na stambene kredite koje građani već otplaćuju, kao i na one koje će tek zajmiti od banaka, zaključno sa 31. decembrom 2025. godine neće smeti da budu veće od pet odsto , predviđeno je Predlogom zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Ovo se odnosi i na fiksne i na promenljive kamatne stope.

- Do 31. decembra 2025. godine promenljiva kamatna stopa kod ugovora o stambenom kreditu ne može se primeniti, odnosno fiksna kamatna stopa kod ugovora o stambenom kreditu ne može se ugovoriti u vrednosti većoj od pet odsto - stoji u Predlogu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je Narodna banka Srbije dostavila Skupštini.

Naime, ovim predlogom zakona odložena je primena odredbe koja maksimalnu promenljivu stopu kod stambenih kredita definiše kao "prosečnu ponderisanu stopu na postojeće stambene kredite sa promeljivom stopom uvećane za jednu četvrtinu", i to do 1. januara 2028. godine.

U međuvremenu – kad istekne ograničenje kamatne stope na maksimum pet odsto, dakle od 1. januara 2026. godine pa do 1. januara 2028. godine , maksimalna promenljiva kamatna stopa kod stambenih kredita odgovaraće prosečnoj ponderisanoj stopi uvećanoj za jednu petinu .

Podsetimo, najveći broj dužnika, koji sada otplaćuje rate stambenih kredita vezanih za evro, to trenutno čini po stopi od 4,08 odsto, pošto je do kraja godine na snazi posebna mera Narodne banke Srbije (Odluka o privremenim merama) kojom su kamatne stope za najveći broj ovih zajmova ograničene upravo na taj nivo.

Od iduće godine, ako Skupština do tada usvoji novi propis koji je sačinila NBS, kamatne stope za ove dužnike biće ograničene na maksimum pet odsto, i to do kraja 2026. Po prvobitnom nacrtu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ovaj "prelazni period" sa fiksiranim iznosom maksimalne kamatne stope trebalo je da važi samo za stambene zajmove koje dužnici već otplaćuju. Međutim, predlogom koji je dostavljen Skupštini, pet odsto će biti maksimalna granica i za postojeće i za nove korisnike stambenih kredita, zaključno sa 31. decembrom 2025.