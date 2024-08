KUĆA NA POLA SATA OD BEOGRADA ZA 66.000 €! Kompletno renovirana, ima više od 100 kvadrata, plac od 5 ari, ali i bunar u dvorištu

Prodaje se porodična kuća u opštini Obrenovac, što je pola sata vožnje do Beograda, za 66.000 evra.

Prodavac je oglas o svojoj nekretnini postavio na Fejsbuk stranici, gde je opširnije objašnjeno šta je sve u ponudi.

- Prodaje se porodična kuća u selu Konatice - opština Obrenovac, pola sata vožnje do Beograda. Lokacija odlična kao i gradski prevoz koji staje 100 metara od kuće. Tu su i škola, crkva, prodavnica, blizu je ambulanta, pošte, marketi, sve što je potrebno - piše na početku oglasa.

foto: Printscreen Facebook

Kako dalje navodi, kuća ima 110 kvadrata, prizemlje broji 80, a i kompletno je renovirana.

- Ima dve spavaće sobe, dnevnu sobu, kuhinju, hodnik, kupatilo, veliku terasu plus potkrovlje i mali podrum. Plac se prostire na pet ari do puta, prilaz je odličan. PVC stolarija, klimatizovano, grejanje na pelet, može i na gas, voda gradska plus bunar, struja trofazna, klimatizovano, optički internet, izolacija, fasada i sve u kući ostaje! Uknjiženo 1/1, a cena je 66.000 evra - zaključuje prodavac.

1 / 5 Foto: Printscreen Facebook

