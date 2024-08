STRUJA MOŽE DA SE PLAĆA JEFTINIJE UZ JEDNU OPCIJU: Sve je više njih koji se odlučuju na ovaj potez - Ušteda zagarantovana

Niže tarife za potrošnju struje tokom dana, kada je njena cena na tržištu jeftinija, tendencija je koja se primenjuje u razvijenim zemljama, a tako nešto biće ostvarivo i u Srbiji onog trenutka kada bude instaliran dovoljan broj takozvanih pametnih brojila.

U ovom trenutku, niže tarife za potrožnju električne energije u našoj zemlji primenjuju se u noćnim satima s obzirom na to da je nabavna cena struje tada jeftinija. Inače, u poslednje vreme sve češći slučaj je da električna energija na berzi dostiže veoma niske cene i tokom dana.

Upućeni u zbivanja u elektroenergetskom sektoru ističu da je razlog za to veoma velika proizvodnja koju, u pojedinim periodima, postižu solarne elektrane koje koriste sunčevu energiju za dobijanje struje.

foto: Shutterstock

Shodno tome, kao i činjenici da takva praksa postoji u zapadnim zemljama, nameće se logičan zaključak da bi i u Srbiji jeftinija tarifa za potrošnju električne energije mogla da se primenjuje i u toku dana, a ne samo noću.

Na taj način bi se ostvarila višestruka korist jer bi kupci električne energije mogli da smanje svoju potrošnju, korišćenjem struje u periodu kada je ona preko dana jeftinija, i snize svoje račune, a istovremeno bi se na taj način stimulisala racionalnija potrošnja električne energije i smanjilo opterećenje sistema.

Stručna javnost ističe da takva praksa bez bilo kakvih prepreka može da se sprovodi tokom leta kada je proizvodnja struje iz solara značajna, a cena električne energije zbog toga veoma niska.

Međutim, kada je reč o Srbiji postoje tehnički problemi da se tako nešto sprovede kako bi svi potrošači imali mogućnost da koriste jeftiniju tarifu tokom letnjih dana.

foto: Shutterstock

Ekspert za energetiku Željko Marković ističe da je suština problema u tome da oko 50 odsto potrošača u Srbiji još uvek poseduje takvu vrstu brojila, takozvane uklopne satove, koja bi pojedinačno trebalo podešavati kako bi mogla da se prilagode za opciju korišćenja niže tarife.

– Drugim rečima da bi se to ostvarilo bilo bi potrebno ići od kuće do kuće kako bi se uklopni satovi ručno podesili da bi potrošači mogli da koriste jeftiniju tarifu preko dana. To je izuzetno dugačak i glomazan proces. Sa druge strane ostatak potrošača u Srbiji koji ima drugačiju vrstu brojila bi već sad mogao da računa na mogućnost uvođenja jeftine tarife preko dana. Prepreka da se tako nešto ostvari je što bi onda to bilo nepravedno prema onima koji bi na nižu tarifu morali da čekaju dugo dok bi je drugi imali već u tom trenutku. Kako objasniti potrošaču da neko može da uštedi preko dana, a da će on zbog neodgovarajuće opreme na tako nešto moći da računa tek za godinu do godinu i po dana. To je osnovni razlog što se u Srbiji svojevremeno odustalo od uvođenja dnevne niže tarife za potrošnju struje – objašnjava on.

On dodaje da će problem koji koči uvođenje dnevne tarife za potrošnju struje u našoj zemlji biti eliminisan kada se uvede dovoljan broj pametnih brojila.

– U tom slučaju će se opcija korišćenja niže tarife realizovati, jer je pomoću sistema pametnih brojila veoma jednostavno obezbediti primenu niže tarife. Jedini preduslov je uvesti dovoljan broj pametnih brojila. U ovom trenutku je zamenjeno oko 10 odsto starih sa novim pametnim brojilima. Kada taj procenat dostigne iznos od 80 odsto uvođenje niže tarife za korišćenje struje će postati realnost. Tada bi se naime mnogo lakše obavilo podešavanje preostalih uklopnih satova i niko od kupaca električne energije ne bi ostao uskraćen za mogućnost da koristi nižu tarifu – navodi Marković.

foto: Shutterstock

Direktorka Elektrodistribucije Srbije Biljana Komnenić izjavila je nedavno za dnevni list Politika da je od oktobra zamenjeno 387.000 brojila, od ukupno 520 hiljada iz donacije Evropske unije.

Ona je dodala da je u prethodna dva meseca izamena intenzivirana, te da se u proseku zameni više od 100.000 brojila mesečno.

Komnenić je ukazala da je podrška za uvođenje 'pametnih brojila' stigla iz Evropske unije, kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i kredita Evropske investicione banke u iznosu od 80 miliona evra.

Ona je dodala da je Elektrodistribucija Srbije svojim izvođačima naložila da pre početka zamene brojila unapred obaveste građane pisanim putem, tako što treba da na vidnom mestu istaknu obaveštenje o predviđenom terminu radova.

Inače, jeftina, odnosno noćna tarifa počinje u tri različita vremena u tri zone u Srbiji, a to su Vojvodina, Beograd i centralna Srbija. U Vojvodini ova tarifa traje od 23 sata do 7 ujutru, u Beogradu od ponoći do 8 ujutru, a u centralnoj Srbiji od 22 sata do 6 ujutru.

biznis.kurir.rs/Danas