KONAČNO! PADAJU KAMATE NA KREDITE: Sačekajte još koji mesec, idu bolji dani

Bankarski plasmani su tokom 2023. godine povećani za 2,64 milijarde evra, od kojih samo u poslednjem kvartalu prošle godine za 550 miliona evra, ali su plasmani privredi i stanovništvu imali veoma skroman rast, izračunali su autori okupljeni oko Kvartalnog monitora (QM).

Primetili su, takođe, da se kamate na evroindeksirane kredite različito kreću – dok na stambene kredite padaju, na kredite za investiciona i obrtna sredstva kamate stagniraju, o čemu svedoči i statistika Narodne banke Srbije (NBS).

Statistički bilten NBS za januar daje uvid u zanimljiv fenomen koji su primetili autori QM: kamate na novoodobrene evroindeksirane i devizne stambene kredite, kojih je daleko najviše među odobrenim pozajmicama te vrste, dostigle su vrhunac u julu prošle godine, kada je efektivna kamatna stopa iznosila 7,31 odsto.

Potom je usledio pad – u avgustu je efektivna kamata na takve kredite bila 7,27 odsto, da bi u oktobru stigla do 6,34 odsto, a u decembru na 6,11 odsto. U januaru ove godine efektivna kamata na novoodobrene evroindeksirane stambene kredite iznosila je 6,29 odsto.

KOJE KAMATE STAGNIRAJU?

Sa druge strane, kamate za novoodobrene investicione i kredite za obrtna sredstva stagniraju – kada je reč o pozajmicama za obrtna sredstva, njihove efektivne kamate kretale su se u rasponu od 6,90 do 6,98 odsto od jula do decembra. U istom periodu kamate na investicione kredite išle su od 6,85 do 7,65 odsto.