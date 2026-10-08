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Novi talas kupaca i zakupaca iz inostranstva, pre svega iz Rusije, ponovo je pokrenuo potražnju na samom severu zemlje, a dodatni drajver tržišta predstavljaju i radnici koji se u ovaj grad doseljavaju sa juga Srbije radi zaposlenja.

Prema rečima Senke Sokol, agenta za prodaju i izdavanje nekretnina, tržište je prošlo kroz nekoliko specifičnih faza - od naglog skoka i potom stagnacije tokom koje su se cene stabilizovale, pa sve do prolećnog pada cena zakupa u Subotici od 10 do 20 odsto usled trenutnog zasićenja kapaciteta. Međutim, najnoviji priliv stranaca ponovo je preokrenuo trend.

Smanjena potražnja

Dok u većim gradovima cene rentiranja i dalje vrše pritisak na kućne budžete, u Subotici se situacija sa zakupom stanova donekle stabilizovala nakon prethodnog talasa poskupljenja.

- Zabeležen je blagi rast, ali sve zavisi od segmenta, jer promena ima i u zakupu i u prodaji. Tržište se neprestano kreće, nakon naglog skoka cena usledio je period stagnacije, tokom kog su se kupci i zakupci navikli na nove okolnosti i prihvatili te cene kao realnost. Međutim, ovog proleća u Subotici je došlo do pada cena zakupa za 10 do 20 odsto. Potražnja se smanjila jer su postojeći kapaciteti uglavnom popunjeni, a u jednom trenutku cene rentiranja bile su i nerealno visoke - objasnila je Senka.

Senka Sokol, agent prodaje i izdavanja nekretnina Foto: Kurir Televizija

Studenti više ne diktiraju cene

Za razliku od Beograda i Novog Sada, gde početak školske i akademske godine tradicionalno dovede do pražnjenja ponude i skoka cena, u Subotici to već godinama nije slučaj.

- Na potražnju i celokupno tržište utiče mnogo faktora. Kada je reč o studentima, njihov uticaj je odavno zanemarljiv, već godinama na tržištu ne osećamo oscilacije usled njihovog odlaska ili dolaska na fakultete. Na to su, između ostalog, uticali i povoljniji krediti za mlade, zbog kojih se mnogi pre odlučuju na kupovinu umesto na rentiranje, što je smanjilo potražnju za zakupom - rekla je Sokolom i dodala:

- S druge strane, trenutno ponovo osećamo priliv ljudi iz Rusije, što odmah dovodi do rasta cena. Tržište reaguje trenutno: čim potražnja skoči, rastu i cene, pa Subotica zato trenutno beleži rast cena zakupa za oko 10 odsto. U nekom prethodnom, opet, periodu, ako se osvrnemo, i same cene su diktirali upravo oni koji su dolazili.Sada smo pomenuli Ruse.Imamo i situaciju gde oni ponude ponekad mnogo više novca ukoliko im se nešto dopada, bez obzira na cene koje su negde u proseku možda za tu kvadraturu i za takvu nekretninu koju oni gledaju i žele da je iznajme.

Foto: Shutterstock

Stranci preplaćuju nekretnine zbog neinformisanosti

Dugoročniji pogled na kretanja u Subotici pokazuje da su migracije uvek bile ključni faktor koji diktira vrednost nekretnina. Raniji veliki odliv lokalnog stanovništva u inostranstvo stvorio je višak stanova i oborio cene, dok današnji priliv ljudi iz inostranstva i drugih delova Srbije gura cene nagore.

- Ako napravimo kratak osvrt na prošlost, jasno je da migracije direktno diktiraju potražnju. U Subotici smo imali situaciju kada je veliki odliv stanovništva u inostranstvo stvorio veliku ponudu, što je automatski oborilo cene. Danas imamo obrnut trend: dolaze nam ljudi iz inostranstva, ali i sa juga Srbije radi zaposlenja, pa cene ponovo rastu. Međutim, kupci iz inostranstva često nisu dovoljno informisani o lokalnom tržištu. Iako prodavcima svaka čast na postignutim uslovima, jer tržište tako funkcioniše, na terenu neretko vidim da se nekretnine kupuju po cenama koje realno prevazilaze tržišnu vrednost. Strancima je potrebno više informacija, ali činjenica je da cene skaču čim potražnja poraste - zaključila je Senka.

03:58 Zabeležen rast zakupa nekretnina: Migracije direktno diktiraju potražnju Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs

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