Zbog neočišćenih puteva usled obilnih snežnih padavina, kamioni za otkup mleka nisu mogli da dođu do mnogih proizvođača u proteklih nekoliko dana. Jedan od njih je farma krava u Gornjim Živinicama, gde su vlasnici bili primorani da prospe više od 600 litara mleka.

Šleper za otkup mleka već šest dana ne može da stigne do farme, kaže proizvođačica Sediha Klopić. Pozvali su zainteresovane građane da dođu i kupe svježe mlijeko direktno na farmi po ceni od 1 KM po litru (oko 60 dinara). Ali odziv je za sada slab, samo sinoć su prodali 40 litara.

- Imamo 21 kravu, a 15 ih je u proizvodnji. Imamo oko 150 litara mleka dnevno, ono što ne prodamo moramo da prospemo kako bismo oslobodili laktofriz za radne muzače - objašnjava Sediha.

Nemaju gde sa mlekom!

Naselje je udaljeno samo tri kilometra od grada. Prema rečima sagovornika, za ovakvo stanje stvari kriva je Gradska uprava Živinice.

- Zar ne mogu poslati mašine da očiste put do dve farme, naša je 200 metara od glavnog puta, a iznad je još jedna. Radili smo i u snegu da bismo proizveli mleko - dodaje Klopić.

I danas će, kaže, morati da prospe oko 550 litara jer nema gde da stavi mleko. Na putu je led i kako kaže, bilo bi opasno po ljudske živote da kamion vozi prema farmi.

- Kupili smo i 100 kg soli da bismo asfaltirali put i to je naš trošak. Mleko je osetljiva i kvarljiva roba, možemo ga kratko skladištiti, ali ako ga neko ne pokupi, nemamo drugog izbora nego da ga prospemo. Nemamo gde da ga odemo, muž i ja sami radimo i održavamo celu farmu - kaže sagovornica.

I šteta nije samo u mleku, krave treba hraniti, plus troškovi rada. Klopići se godinama bave proizvodnjom mleka i registrovani su proizvođači.

Mleko je bezbedno za konzumaciju, a zainteresovani građani mogu ga pronaći u naselju Kopjevići, blizu džamije.