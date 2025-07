Alen Bobinac, Hrvat koji sada uspešno vodi kafić u Irskoj, ali njegov put do uspeha bio je posut trnjem, ali i dugotrajnim radom — kako je od beskućnika došao do pozicije o kojoj je nekada samo mogao da sanja.

Naime, on je za "Ajriš tajms" ispričao svoju neverovatnu životnu priču, u kojoj je ispričao da je život na ulicama Dablina bio težak, ali da mu je " Irska pružila samo najbolje stvari".

- Dolazim iz malog grada na ostrvu u Hrvatskoj. Tamo nikada nije bilo prilika. Imam brata blizanca. Potičemo iz porodice sa jednim roditeljem, uvek je bilo problema, ali mislim da nas je uvek inspirisala ideja da možemo negde otići i napraviti nešto od sebe . Uspeo sam da uštedim malo novca, ali to je bilo dovoljno da samo jedan od nas ode u inostranstvo i pokuša da pronađe posao. To sam bio ja – počeo je svoju priču i nastavio:

- Došao sam u Irsku u oktobru 2015. godine sa koferom i šatorom. To je bilo to. Nisam imao novca da ostanem u hotelu ili bilo šta drugo. Pešačio sam od mesta do mesta, deleći svima svoj CV. Naravno, nisam imao mnogo u svom CV-ju, ali nisam odustajao.