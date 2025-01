Zbog velikog broja kafića, barova i restorana, taj popularni kvart se često naziva „ najduži šank na svetu ”. Stipe R. se nije bojao konkurencije. Sa svojim malim objektom u kojem je nudio pice iz friteze, ovaj Hrvat je uspeo brzo da se prilagodi i stekne zadovoljne mušterije . Kako je jednom prilikom ispričao na TV postaji Vox, dugo je razmišljao šta bi mogao da ponudi mušterijama i onda mu je palo na pamet da to bude „nešto sasvim drugačije, nešto što ne poznaju”, piše DW.

Pizza broj 40

- Slučaj pizzerije je jedinstven, i što se tiče dimenzija, a i načina na koji se sve odvijalo - rekao je tada Mihael Graf fon Moltke iz Policijske uprave u Diseldorfu. On je vodio istragu u ovom slučaju.

Planirano pet ročišta

Po navodima Saveznog suda u Diseldorfu, do sada se Stipe R. nije oglašavao o optužbama. Za to će imati priliku tokom sudskog postupka koji počinje u sredu (22. januara). Planirano je pet ročišta do 12. februara kada bi trebalo da bude doneta prvostepena presuda.