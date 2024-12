Ministarstvo poljoprivrede pravilnikom je odredilo koje su to domaće autohtone rase koje bi trebalo zaštiti. Kada su u pitanju domaće rase živine koje donose pristojnu zaradu, a koje treba zaštiti to su najviše somborska kaporka, banastki gološijan, kosovski pevač, i svrljiška kokoš .

– Može se ostvariti dosta uspešna zarada, somborska kaporka je srednje teška rasa i sa šest meseci dostižu dva ipo do tri kilograma, petlovi su teški tri i po do četiri kilograma, mesečno snesu od 180 do 220 jaja u zavisnosti od hranjenja i uslova u kojima se drže. Na osam ženki ide jedan petao tako da onaj ko ima pedestak koka, može očekivati 10.000 jaja od njih, uz sertifikat o organskoj proizvodnji ta jaja se prodaju tri puta skuplje od onih sa farme – rekao je on.