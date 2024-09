REŠITE OVAJ PROBLEM PRE ZIME INAČE ĆE DEBELO DA VAS KOŠTA: Šteta je ogromna čim shvate da ste pokušali da izvrdate!

Leto je pravo vreme, kako za nabavku ogreva za zimsku grejnu sezonu, tako i za čišćenje dimnjaka, a to najbolje znaju građani koji nemaju daljinski sistem grejanja.Oni koji dugo nisu očistili dimnjak trebalo bi da znaju da im je to zakonska obaveza, pa bi mogli i da fasuju kaznu, ali i da imaju problema sa osiguranjem u slučaju da im na imovini nastane šteta zbog zapušenog dimnjaka.

Oni koji ne žele da se sa prvim hladnim danima guše u oblaku dima u kući i pri tom smrzavaju, jer odžak "neće da povuče" trebalo bi da na vreme angažuju odžačare da im očiste odžake. Osim zbog toplote, čišćenje je neophodno i zbog bezbednosti, jer prljav i mastan odžak može i da se zapali i da izazove požar u kući, pa se zbog troška od maksimalno 6.000 dinara za čišćenje odžaka ne isplati rizikovati.

- Leto je idealno vreme za ovaj posao jer ljudi žele da se pripreme na vreme kako bi izbegli rizike poput požara i problema sa dimnjakom tokom hladnijih meseci. Međutim tokom preventivnih pregleda koji jesu van grejne sezone zbog odlaska ljudi na godišnje odmore i drugačiji odnos prema vremenu i obavezama tokom leta, dimničari uglavnom zatiču prazne stanove - kaže Irena Kulić, pomoćnica izvršnog direktora za odnose s javnošću u KP "Dimničar".

foto: KP Dimničar

Dok se čišćenje dimnjaka u zgradama sa dimnjacima naplaćuje preko JKP "Infostan" tokom cele godine, u privatnim kućama se plaća po izvršenom poslu.

- U okviru objedinjene naplate preko "Infostan tehnologije" cena je formirana po metru kvadratnom stambene jedinice tako da za stan od 50 kvadratnih metara korisnik odvaja 2,30 dinara sa PDV po kvadratu što ukupno iznosi 115 dinara mesečno. Komercijalna cena čišćenja odžaka u Beogradu varira u zavisnosti od vrste objekta i kompleksnosti samog posla i u privatnim kućama obično košta između 3.000 i 6.000 dinara po odžaku. Ova cena može varirati zavisno od dužine i stanja dimnjaka, kao i od toga da li je potrebno dodatno čišćenje peći ili drugih delova sistema - objašnjava Kulićeva za Kurir.

NAPOJNICE OD ZADOVOLJNIH MUŠTERIJA Irena Kulić, iz KP "Dimničar" napominje da njihovi korisnici imaju najpovoljniju cenu usluga u Beogradu, a nije redak slučaj da zadovoljne mušterije i dimnjačarima daju i koji dinar više. - Iznos napojnice može varirati, ali je obično dodatni znak zahvalnosti za dobro obavljen posao. Međutim, to zavisi od kulture i običaja pojedinaca, dok su u nekim domaćinstvima napojnice uobičajene, u drugima možda i nisu - ističe Kulićeva.

Čist odžak od ključne je važnosti, kako za topao životni prostor, tako i za bezbednost i zdavlje ukućana.

- Nečisti odžaci predstavljaju ozbiljan rizik za požar, jer se u njima mogu nagomilati čađ, smola i drugi zapaljivi materijali. Kada se ti materijali zapale, može doći do požara u dimnjaku koji se lako može proširiti na ostatak kuće ili zgrade. Požari u dimnjaku su čest uzrok ozbiljnih šteta na imovini. Čisti odžaci omogućavaju bolji protok vazduha i optimalno sagorevanje goriva, što znači da će grejni sistemi raditi efikasnije. To rezultira boljim iskorišćenjem energije i nižim troškovima grejanja, što je posebno važno tokom zime kada su temperature niske. Zapušeni odžaci mogu dovesti do povratka dima i štetnih gasova, poput ugljen-monoksida u unutrašnje prostore. Ugljen-monoksid je bezbojan i bez mirisa, ali veoma opasan, i može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, pa čak i smrt - kaže Kulićeva.