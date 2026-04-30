Dok se na Zapadu dremanje u kancelariji smatra vrhuncem neprofesionalizma, lenjosti ili čak razlogom za otkaz, u Japanu je situacija potpuno drugačija. Tamo postoji kulturni fenomen pod nazivom inemuri, koji doslovno znači "biti prisutan dok spavaš“, i predstavlja društveno prihvaćenu naviku dremanja na javnom mestu, pa čak i usred radnog vremena.

Šta je zapravo inemuri?

Inemuri nije dubok san u udobnom krevetu. To je diskretno, kratko dremanje "s nogu“ ili u sedećem položaju, u metrou, na klupi, u kafiću, pa čak i tokom sastanaka ili konferencija. Ključna stvar je da osoba i dalje izgleda kao da učestvuje u stvarnosti: sedi uspravno, drži torbu i spremna je da se u sekundi vrati obavezama.

Spavanje kao dokaz posvećenosti

U Japanu se na inemuri ne gleda kao na izbegavanje posla, već kao na dokaz predanosti. Ako zaspite za radnim stolom, to se tumači kao znak da ste radili toliko naporno i dugo da je vaše telo jednostavno moralo da potraži predah. To je tihi društveni dogovor i priznanje da niko nije robot.

Ipak, postoje nepisana pravila:

Bez ležanja: Morate spavati u sedećem položaju. Ležanje se smatra neukusnim.

Suptilnost: Glava koja lagano tone je u redu, ali hrkanje ili potpuno opuštanje nisu prihvatljivi.

Hijerarhija: Zanimljivo je da je inemuri društveno prihvatljiviji za zaposlene na višim pozicijama, mada ga praktikuju svi.

"Power nap“ kao biznis alat

Dok mi pokušavamo da pobedimo popodnevni pad energije kofeinom, nauka staje na stranu Japanaca. Studije NASA-e pokazale su da kratki "power nap“ može poboljšati performanse za 34% i budnost za čak 54%.

Idealno trajanje ovakvog odmora je između 10 i 25 minuta. Sve duže od toga može dovesti do "inercije spavanja“, onog osećaja dezorijentisanosti nakon buđenja koji zapravo smanjuje produktivnost.

Iako verovatno nećete moći da zaspite na sutrašnjem sastanku bez posledica, inemuri nas uči važnoj lekciji, da kratak predah nije znak slabosti, već investicija u bolji radni učinak. Možda je vreme da umesto još jednog espressa, probate sa dremkom od 15 minuta?