Slušaj vest

Sve češće postaju izbor za beg iz grada, posebno tokom Prvog maja, jer nude mir, čist vazduh i boravak u prirodi bez gužve i buke. Ova planinska destinacija poznata je po izuzetno čistom vazduhu i prijatnoj mikroklimi.

Prema merenjima, nivo zagađenja je nizak, a borove šume i nadmorska visina doprinose osećaju lakšeg disanja i opuštanja organizma već nakon kratkog boravka. Divčibare nude i raznovrsne pešačke staze - od lakših šetnji kroz šumu do zahtevnijih uspona.

Lokalni specijaliteti

Među popularnim ciljevima su vidikovci i vrhovi sa kojih se pružaju široki pogledi na okolne planine. Pored prirode, posetioci mogu uživati i u domaćoj hrani i lokalnim proizvodima, od tradicionalnih jela do sireva, meda i rakije sa okolnih gazdinstava. Zbog svega toga, Divčibare su postale jedno od najtraženijih mesta za kratki odmor i Prvi maj u prirodi - bez stresa, gužve i gradske vreve.

Prema merenjima kvaliteta vazduha za 2025. godinu, Divčibare se nalaze među najčistijim planinskim destinacijama u Srbiji. Međutim, ono što brojke ne mogu u potpunosti da prenesu jeste osećaj koji se doživi već nakon prvog udaha. Disanje postaje dublje i lakše, a organizam se gotovo trenutno opušta. Upravo ta promena iz urbanog u prirodno okruženje daje Divčibarama i svojevrsnu zdravstvenu dimenziju.

Čist vazduh

Prema podacima platforme Klimerko, prosečne vrednosti PM2.5 čestica iznose oko 9 µg/m³, što Divčibare svrstava u sredine sa niskim nivoom zagađenja i stabilno dobrim kvalitetom vazduha tokom većeg dela godine.

Najpopularnije rute:

- Golubac (1056 m) - šumska staza koja vodi do osmatračnice sa panoramskim pogledom na valjevske planine

- Ljuti krš (962 m) - zahtevnija ruta kroz rezervat Crna reka, sa spektakularnim vidikovcima

- Velika pleća (1050 m) - grebenska staza sa pogledima na Suvobor i Ravnu goru

- Paljba (1051 m) - lagana šetnja kroz borovu šumu do jednog od najlepših vidikovaca

- Crni vrh (1096 m) - najviši vrh Maljena, sa pogledom koji za vedrih dana seže sve do Kopaonika i Zlatibora

Ako tražite mesto gde možete da provedete Prvi maj u tišini, uz šetnje kroz šumu, spektakularne vidikovce i osećaj potpunog odmora - Divčibare su izbor koji retko razočara.