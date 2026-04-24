Slušaj vest

"Veliki prijatelj naše zemlje!", objavio je Mali na instagramu uz video snimak njegovog razgovora sa Alabarom, koji je juče zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao na 41. spratu Kule Beograd otvaranju vidikovca sa kojeg se pruža pogled na ceo grad.

Mali je Alabaru još jednom poželeo dobrodošlicu i zapitao ga da li se seća prvi put kada su se upoznali 2013. i kakav je njegov utisak tada bio kada je reč o prostoru gde je izgrađen Beograd na vodi.

Alabar mu je odgovorio da se seća tog susreta, da je bilo kišno vreme i a da njegov utisak tada nije bio dobar, ali da je video potencijal.

- Gnjavili ste me, predsednik me je pritiskao i rekao sam tada - znate šta, sviđaju mi se ovi ljudi i ova zemlja, ovo je ludo ali učinuću to - rekao je Alabar.

On je naglasio da sada sve izgleda kao prelep san, kada pogleda oko sebe.

- Nije važno samo što smo uradili ovo, važno je šta je sve ostalo urađeno u zemlji, mislim da srpski narod i atmosfera, vladina politika guramo i idemo napred, ali i vi ste me mnogo napadali i pritiskali ste me - rekao je Alabar.

Mali je na to odgovorio da je istina da ga je i on pritiskao, ali da sada imamo najlepši deo grada na mestu Beograda na vodi.