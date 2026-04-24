Slušaj vest

Jedan od najdužih pešačkih mostova na svetu nedavno je otvoren u Helsinkiju, donoseći novo, upečatljivo arhitektonsko rešenje i unapređujući povezanost delova grada.

Reč je o mostu Kruunuvuorensilta Bridge, koji sa svojih 1.191 metar predstavlja najduži i najviši most u Finskoj.

Ova moderna konstrukcija povezuje oblasti Korkeasaari i Kruunuvuorenranta, a zanimljivo je da je namenjena isključivo pešacima, biciklistima i javnom prevozu, dok je saobraćaj automobilima u potpunosti isključen.

Izgradnjom mosta značajno je skraćena udaljenost između Kruunuvuorenrante i centra grada sa dosadašnjih 11 kilometara na svega pet i po, čime se očekuje lakše i brže kretanje stanovnika, ali i dodatni razvoj ovog dela Helsinkija, prenosi Euronews.

Gradonačelnik Helsinkija, Daniel Sazonov, istakao je da most predstavlja "nov, jedinstven i uzbudljiv simbol grada", naglašavajući njegov značaj ne samo za infrastrukturu, već i za identitet prestonice.

Ovaj projekat deo je šire strategije Helsinkija da podstakne održivi transport i smanji zavisnost od automobila, uz veći fokus na javni prevoz, biciklizam i pešačke rute. Novi most takođe se uklapa u trend savremenih evropskih gradova koji sve više ulažu u zelenu infrastrukturu i urbani razvoj prilagođen ljudima.

Očekuje se da će Kruunuvuorensilta Bridge ubrzo postati ne samo važna saobraćajna veza, već i jedna od prepoznatljivih turističkih atrakcija grada.