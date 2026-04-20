Republika Bocvana jedna je od 137 zemalja koje su potvrdile učešće na Ekspo 2027 Beograd, koja će tokom 93 dana trajanja izložbe predstaviti svoj identitet kroz sklad tradicije, prirodnih bogatstava i savremenog razvoja.

Republika Srbija i Republika Bocvana, koje su diplomatske odnose uspostavile još 1970. godine, gaje tradicionalno dobre i prijateljske odnose i danas.

Bocvana ima kontinuitet učešća na međunarodnim izložbama, uključujući Ekspo 2010 u Šangaju i Ekspo 2020 u Dubaiju, gde se predstavila kao atraktivna zemlja sa snažnim kulturnim identitetom.

- Ekspo 2027 Beograd biće više od međunarodne izložbe, predstavljaće globalnu platformu za susret kultura, razmenu ideja i vrednosti koje oblikuju savremeni svet. Upravo u takvom okruženju, Bocvana će imati priliku da pokaže kako društveni model zasnovan na humanosti, zajedništvu i odgovornosti može uspešno da poveže bogato nasleđe sa savremenim razvojem i vizijom budućnosti - izjavio je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

U osnovi društva Bocvane nalazi se filozofija Botho, koja simbolizuje humanost, poštovanje i zajedništvo. Ovaj princip prožima sve aspekte života od tradicionalnih igara i kulturnih izraza do savremenih sportskih, obrazovnih i društvenih dostignuća.

Tokom 93 dana trajanja izložbe, posetioci Ekspa 2027 imaće priliku da upoznaju Bocvanu kroz njeno bogato kulturno nasleđe. Tradicionalne igre poput morabarabe i diketa, koje razvijaju strategiju, koordinaciju i timski duh, predstavljaju važan deo društvenog života. Istovremeno, tradicionalni plesovi kao što su setapa, fatisi i tsutsube čuvaju istoriju, vrednosti i duhovne prakse različitih zajednica, povezujući generacije kroz zajedničko iskustvo.

Bocvana se u poslednjoj deceniji pozicionirala kao snažna sportska nacija sa značajnim uspesima na globalnoj sceni. Osvajanje olimpijskog zlata u disciplini 200 metara na Igrama u Parizu 2024. godine, kao i kontinuirani uspesi u atletici, plivanju, tenisu i timskim sportovima, svedoče o snažnom sistemu razvoja talenata i dugoročnom ulaganju u sport.

Ekonomija Bocvane zasniva se na odgovornom i održivom upravljanju prirodnim resursima, pre svega dijamantima, uz razvoj poljoprivrede i inovacija. Zemlja je prepoznata kao jedna od najstabilnijih ekonomija u Africi, sa visokim stepenom transparentnosti i efikasnog upravljanja.

Pored ekonomskih potencijala, Bocvana se izdvaja i svojim izuzetnim prirodnim bogatstvima. Delta Okavango, jedan od najvećih unutrašnjih rečnih sistema na svetu i Unesko lokalitet, pustinja Kalahari i brda Codilo sa hiljadama praistorijskih crteža, predstavljaju jedinstvene ekosisteme i svedoče o prirodnoj i kulturnoj raznolikosti zemlje.

Bocvana će se na Ekspo 2027 Beograd predstaviti kao zemlja koja svoje bogato nasleđe i vrednosti uspešno integriše u savremeni razvoj, donoseći autentičnu priču o zajedništvu, humanosti, održivosti i viziji budućnosti.