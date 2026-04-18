Kroz ExpoTech program, koji sprovodi Fond za inovacionu delatnost, 21 domaći projekat razvija i testira tehnologije koje će tokom 93 dana specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu biti primenjene u realnom okruženju – od AI komunikacije sa posetiocima i pametnog upravljanja događajem, do imerzivnih digitalnih svetova.

Dok se Beograd priprema za Ekspo 2027, budućnost ovog događaja već se aktivno oblikuje u laboratorijama, startap studijima i tehnološkim timovima širom Srbije. Kroz program ExpoTech, 21 domaći inovativni projekat dobio je priliku da tu budućnost oblikuje ne samo kao koncept, već kao rešenje koje će biti testirano i doživljeno tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Različiti projekti dolaze iz više gradova širom Srbije, sa najvećim brojem timova iz Beograda, kao i iz Novog Sada, Niša, Šapca, Kragujevca i Valjeva, što pokazuje da se inovacije razvijaju širom zemlje, a ne samo u jednom centru.

Inovacije koje se žive u realnom vremenu

Kroz istoriju, Ekspo je mesto gde svet prvi put vidi ono što će tek postati svakodnevica. Danas, ta linija između „budućeg“ i „stvarnog“ gotovo da ne postoji jer se inovacije ne prikazuju, već žive. Tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, posetioci neće samo posmatrati tehnologiju. Komuniciraće sa njom u realnom vremenu:

AI avatari, poput rešenja AvatariX, postaju digitalni domaćini koji komuniciraju u realnom vremenu.

Platforme, kao što je KINETIX, pretvaraju svaki mobilni telefon u interaktivni alat koji menja način na koji se izložbe doživljavaju.

Bezbednost, pametno upravljanje i virtuelni svetovi

Bezbednost i organizacija događaja dobijaju novu dimenziju kroz sisteme kao što je Noizzy, koji prepoznaje rizike pre nego što postanu vidljivi, kao i kroz rešenja poput AnonFlow i CrowdPulse, koja omogućavaju pametno upravljanje kretanjem posetilaca u realnom vremenu, uz potpunu zaštitu privatnosti.

Paralelno, imerzivne tehnologije pomeraju granice doživljaja: od XR platformi koje omogućavaju upravljanje robotima na daljinu, do virtuelnih svetova u kojima posetioci mogu zakoračiti u istoriju, kao u projektu ChronoWalk Serbia, ili otkriti kulturno nasleđe kroz nove digitalne forme poput Kovačica XR.

Ali možda najvažnije, sve ove tehnologije imaju zajednički cilj: da Ekspo učine ličnim iskustvom. Da svaki poselilac ima svoj put, svoj ritam, svoju priču.

Globalna pozornica za domaća rešenja

Program se realizuje uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, kao deo šireg okvira priprema za Ekspo 2027, sa ciljem da se razvijena rešenja ne zadrže u fazi ideje već da budu primenjena i demonstrirana u realnom okruženju same izložbe. Tokom 93 dana trajanja od 15. maja do 15. avgusta 2027, pod temom „Igraj za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, ova rešenja biće predstavljena globalnoj publici, povezujući domaće inovatore sa međunarodnim partnerima, investitorima i novim tržištima.

U okviru ExpoTech programa Fonda za inovacionu delatnost prijavljeno je više od 90 projekata. Sredstva za podršku finansiranja izabranog 21. projekta obezbeđena su iz budžeta Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

ExpoTech program pokazuje da Srbija nije samo učesnik u globalnim tehnološkim tokovima već njihov aktivan kreator.